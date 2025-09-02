Guillermo Ochoa y la inédita razón por la que su fichaje con el Burgos se cayó; se le escapa el Mundial 2026

Desafortunadamente, Guillermo Ochoa ha venido a menos en el futbol profesional y su carrera lo demuestra, sin equipo y rechazando la oportunidad de jugar en la Segunda División de España, pero su llegada al viejo continente no se concretó por una insólita razón.

Memo Ochoa estuvo a una firma de ser el nuevo arquero del Burgos de España e iniciar su preparación de cara al Mundial 2026; sin embargo, el mexicano no estaba convencido de lo que decía en su contrato y decidió culminar con las negociaciones.

Con información de Récord, el portero mexicano no logró cerrar su fichaje con el Burgos de España, porque existieron problemas con la oferta que el club ibérico le presentó a Ochoa al momento de plasmar su firma en el contrato. Lo que ocurrió fue que el futbolista de 40 años se dio cuenta de que el acuerdo al que habían llegado no era el mismo que en el documento que le presentaron al momento de firmar.

🇪🇸



Guillermo Ochoa, viajó a Burgos y se reunió con directivos para ultimar su contrato. El mexicano solicitó modificar un punto del mismo y, tras salir aparentemente a por un café, nunca más regresó ni respondió a las llamadas del club, declaró gente del equipo de la 2ª de… pic.twitter.com/h1VqmpEtkB — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) September 2, 2025

Guillermo Ochoa pierde su oportunidad de ir al Mundial 2026

Antes de disputar la Copa Oro con la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa disputó la temporada 2024-2026 con el cuadro del AVS Futebol SAD de la Primeira Liga de Portugal; sin embargo, ahora se quedó sin equipo.

El histórico arquero mexicano necesitaba fichar con algún club para seguir con su preparación y seguir jugando de cara a la Copa del Mundo 2026; lamentablemente, su llegada al Burgos de España se esfumó.

Como Memo Ochoa no tiene equipo, el equipo de Javier Aguirre no consiguió convocarlo para la Fecha FIFA de septiembre, perdiendo la oportunidad de seguir ganándose un lugar para asistir al Mundial 2026.

Guillermo Ochoa ha sonado para varios equipos después de la Copa Oro

Guillermo Ochoa está en busca de un equipo que quiera hacerse de sus servicios para esta temporada que apenas inicia, pero después de su participación en la Copa Oro con la Selección Mexicana, el arquero azteca fue puesto en varios clubes.

El primer equipo y el más polémico fueron los Pumas de la UNAM, pues Ochoa tiene pasado americanista; el segundo también fue de la Liga MX, ya que sonaba para llegar al Mazatlán de Robert Dante Siboldi, mientras que el Burgos de España fue el último club que quería al mexicano.

El tiempo se le acaba y Guillermo Ochoa sigue siendo agente libre, por lo que aún puede negociar con algún club, pero si no llega a encontrar equipo, tendrá que esperar hasta el mercado de invierno.

DCO