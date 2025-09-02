Selección Mexicana sufre terrible asalto en Oakland antes de jugar ante Japón y les quitan objetos de valor

La Selección Mexicana inició con el pie izquierdo su concentración en la ciudad de Oakland, California, porque en su llegada a Estados Unidos, sufrieron un terrible asalto a unos días de enfrentarse ante su similar de Japón.

Con información de TUDN, las personas amantes de lo ajeno sustrajeron un baúl de la camioneta del Tricolor y lo que venía dentro era una vaporera, que sirve para ablandar los tachos de futbol y que sean más flexibles para que se amolden al pie del futbolista.

El hotel de concentración donde se encuentra la Selección Mexicana es en el centro de Oakland, donde la inseguridad es alta; además, la misma fuente informó que los reporteros de Claro Sports también sufrieron un robo; en especial fue un cristalazo a su medio de transporte.

Las terribles noticias continúan para la Selección Mexicana

La Selección Mexicana recibió dos terribles noticias en su llegada a Oakland, California, pues primero fueron víctimas de la inseguridad en Estados Unidos y después se enteraron de que uno de sus jugadores será baja para esta Fecha FIFA.

Con información de la fuente antes mencionada, César ‘El Chino’ Huerta no realizó el viaje desde Bélgica a Estados Unidos para concentrarse con el Tricolor por una sobrecarga muscular que presentó horas antes.

Por medio de un comunicado, el equipo de Javier Aguirre anunció la terrible lesión del delantero mexicano que sufrió en el partido entre el Anderlecht y el Union St. Gilloise, además de dejar en claro que su lugar en la lista de convocados “no será sustituido por ningún jugador adicional”.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Mexicana ante Japón y Corea del Sur?

Como México será anfitrión en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana tiene varios partidos amistosos para seguir con la preparación del equipo previo a su participación en el torneo organizado por la FIFA.

El primer encuentro de septiembre será ante su similar de Japón, un equipo que ya tiene su boleto asegurado al Mundial 2026. El compromiso ante los nipones se disputará el próximo sábado 6 de septiembre en la cancha del Oakland Coliseum.

Mientras que el segundo y último encuentro de esta Fecha FIFA será ante Corea del Sur en el Geodis Park, ubicado en Nashville, Tennessee, y el partido será el martes 9 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Después de estos dos compromisos, México volverá a jugar hasta el sábado 11 y martes 14 de octubre ante Colombia y Ecuador, respectivamente.

