Selección Mexicana pierde a un jugador que viene de Europa por un terrible padecimiento

El delantero César Chino Huerta causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Japón y Corea, esto debido a una sobrecarga muscular que sufrió en su último partido con su club, el Anderlecht de Bélgica.

Con un comunicado, el Tricolor informó que el Chino tiene una sobrecarga muscular presentada en su partido ante el Union St. Gilloise, además que aseguraron que “su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional”.

César Huerta disputó 73 minutos con el Anderlecht ante el Union St. Gilloise, cotejo en donde la escuadra del mexicano perdió 2-0. Pese al resultado, el mexicano dejó buenas sensaciones en el terreno de juego, con su característico desequilibrio.

Ahora el Chino Huerta regresará a su escuadra para empezar con la recuperación. La lesión no representa una problemática mayor para el jugador azteca, pero necesita descanso, por lo que el combinado azteca decidió no arriesgarlo.

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA?

La Selección Mexicana no sumará a ningún jugador para reemplazar al Chino Huerta, pero lo que disputará la Fecha FIFA de septiembre con los nombres que están definidos.

El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Japón el 6 de septiembre y a Corea del Sur el 9 del mismo mes. Ambos partidos se jugarán en suelo estadounidense.

El 'Chino' Huerta conduce un balón en un partido del Anderlecht. ı Foto: Instagram @cesarh_33

México se medirá ante la Nación del Sol Naciente en su primer juego después de coronarse en la Copa Oro. El cotejo contra el equipo nipón se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en el Oakland Coliseum de Oakland, California.

Tres días después, el martes 9, los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras con Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. Se espera una amplio apoyo de la afición azteca.

¿Quiénes están en la convocatoria de México?

El regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano y la presencia de Germán Berterame son las principales sorpresas en la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre.

El Chucky y el delantero del Monterrey son las novedades en la convocatoria de Javier Aguirre para los cotejos amistosos contra Japón y Corea del Sur.

De jugadores que militan en Europa, el Vasco llamó a Rodrigo Huecas del Copenhague, César Montes del Lokomotiv Moscú, Mateo Chávez del AZ Alkmaar, Edson Álvarez del Fenerbahce, Orbelín Pineda del AEK Atenas, Santiago Giménez del AC Milan y Raúl Jiménez Fulham.

