Javier Aguirre da lista para juegos ante Japón y Corea del Sur; destaca el regreso del ‘Chucky’ Lozano

Hirving 'Chucky' Lozano festeja un gol con la Selección Mexicana en el 2022.

El regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano y la presencia de Germán Gerterame son las principales sorpresas en la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre.

El Chucky y el delantero del Monterrey son las novedades en la convocatoria de Javier Aguirre para los cotejos amistosos contra Japón y Corea del Sur.

Mes importante, mes patrio, mes de ver a jugar a México. 🟢⚪️🔴



Esta es la lista de Javier Aguirre para nuestros próximos partidos de preparación. 🔥



Y como dicen los cracks de @ATTMx: HÁBLENSEEE.#PorMéxicoTodo 👊

*Publicidad para México* pic.twitter.com/YGt1w4jk4u — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

México se medirá ante Japón en su primer juego después de coronarse en la Copa Oro. El cotejo contra el equipo nipón se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en el Oakland Coliseum de Oakland, California.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Jannik Sinner accede a tercera ronda del US Open con cómodo triunfo sobre Alexei Popyrin

Tres días después, el martes 9, los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras con Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de septiembre

Porteros

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

Rodrigo Huecas (Copenhague)

Juan José Sánchez Purata (Tigres)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Jesús Orozco (Cruz Azul)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Jesús Gallardo (Toluca)

Johan Vázquez (Genoa)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Mediocampistas

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Erik Lira (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erick Sánchez (América)

Delanteros

Roberto Alvarado (Chivas)

Santiago Giménez (AC Milan)

Diego Laines (Tigres)

Hirving Lozano (San Diego FC)

César Huerta (Anderlecht)

Alexis Vega (Toluca)

Raúl Jiménez (Fulham)

Germán Berterame (Monterrey)

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

¿Cuándo fue la última vez que el ‘Chucky’ Lozano jugó con la Selección Mexicana?

Ha pasado más de un año desde la última ocasión en la que Hirving Lozano disputó un partido con la Selección Mexicana.

El ‘Chucky’ no defiende la camiseta del Tricolor desde el 24 de marzo del 2024, cuando jugó los 90 minutos en la derrota de 2-0 a manos de Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Después de aquel encuentro, el ‘Chucky’ Lozano no volvió a ser convocado por Jaime Lozano, a quien Javier Aguirre reemplazó en agosto del 2024 en el banquillo nacional.

EVG