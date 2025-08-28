Jannik Sinner accede a tercera ronda del US Open con cómodo triunfo sobre Alexei Popyrin

Jannik Sinner venció a Alexei Popyrin para sellar su boleto a la tercera ronda del US Open.

El italiano Jannik Sinner hizo valer su favoritismo sobre el australiano Alexei Popyrin, a quien derrotó por 6-3, 6-2 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda del US Open.

El campeón defensor del Abierto de Estados Unidos dio un paso más en su camino por conseguir el bicampeonato en Nueva York.

Jannik Sinner aces the Popyrin test in straights! 💯 pic.twitter.com/hrXX019h6v — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2025

Alexei Popyrin parecía un contrincante más duro en el papel para Jannik Sinner, quien demostró que su elevado nivel lo tiene como serie candidato para repetir el título en el US Open.

El italiano se impuso en su debut al checo Vit Kopriva, también en sets corridos (6-1, 6-1 y 6-2) en el Arthur Ashe Stadium.

¿Contra quién va Jannik Sinner en el US Open?

El canadiense Denis Shapovalov será el contrincante que Jannik Sinner tendrá en la tercera ronda del US Open.

Shapovalov, número 29 en el ranking de la ATP, viene de eliminar al francés Valentin Royer, a quien superó en cuatro sets (7-6, 3-6, 7-6 y 6-3).

El encuentro entre Jannik Sinner y el tenista canadiense se llevará a cabo el viernes 29 de agosto.

EVG