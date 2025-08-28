US Open: Taylor Townsend y Jelena Ostapenko se dicen de todo en brutal discusión en pleno partido (VIDEO)

Jelena Ostapenko y Taylor Townsend se enfrascaron en un pleito tras su duelo en el US Open.

La estadounidense Taylor Townsend y la letona Jelena Ostapenko, rivales en la segunda ronda del US Open, se enfrascaron en una discusión cara a cara en la línea lateral de la cancha 11, justo después de su partido.

“Me dijo que no tengo clase, ni educación, y que vea lo que pasa cuando salgamos de Estados Unidos”, expresó Townsend, originaria de Chicago, después de su victoria por 7-5 y 6-1 sobre Ostapenko, campeona del Roland Garros del 2017.

Después de que las dos jugadoras se encontraron en la red para el saludo posterior a su cotejo en el US Open, se quedaron cerca una de la otra en lugar de irse por caminos separados, como suelen hacer los tenistas. Jelena Ostapenko, la cabeza de serie número 25, agitó un dedo hacia Townsend mientras hablaban.

“Quiero decir que así es la competencia”, comentó Townsend. “La gente se molesta cuando pierde, Cuando ella estaba jugando bien, no dije nada. Eso sólo muestra clase”.

Cuando finalmente dejaron de hablar entre ellas, Taylor Townsend se dirigió a las gradas y arengó a la multitud que la apoyaba, agitando su brazo por encima de la cabeza. El griterío de los espectadores aumentó de volumen.

Después de que las cosas se calmaron, Townsend señaló durante su entrevista en la cancha que había vencido a Ostapenko en otra ocasión (su serie de enfrentamientos directos estaba empatada 1-1). “Así que veamos qué más tiene que decir”, comentó.

Jelena Ostapenko ya ha perdido la cabeza contra otras tenistas

Durante una visita prolongada al vestuario por parte de Jelena Ostapenko mientras el partido aún estaba en curso, Taylor Townsend sacó una cuerda para saltar y la usó mientras la actividad estaba interrumpida.

Ostapenko ha tenido altercados con otras rivales durante partidos previos, uno de ellos en el 2021 tras caer ante Alja Tomljanovic en Wimbledon. Tomljanovic acusó a Ostapenko de mentir sobre la necesidad de salir de la cancha para una pausa médica a fin de tratar un supuesto problema abdominal.

Recientemente, Taylor Townsend ascendió al número uno en el ranking de dobles de la WTA. Pero esta es la primera vez que alcanza la tercera ronda en individuales en un torneo de Grand Slam desde el 2023.

