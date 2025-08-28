Champions League 2025-2026: Estos son los cruces más atractivos en la fase de liga

Ya se conocen todos los cruces de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.

Una nueva edición de la creciente rivalidad entre Real Madrid y Manchester City se vivirá en la fase de liga de la Champions League 2025-2026, en la que el campeón PSG tendrá un duro comienzo al medirse ante Barcelona y Bayern Múnich.

Por su parte, el Tottenham, monarca de la Europa League, también será uno de los rivales del PSG, al que enfrentó en la Supercopa de Europa. El calendario de ocho partidos del PSG se completa con Bayer Leverkusen, Atalanta, Athletic de Bilbao, Newcastle y Sporting de Lisboa.

El Real Madrid también tuvo un sorteo desafiante, incluyendo un viaje al lejano este para jugar contra Kairat Almaty de Kazajistán, a 6,420 kilómetros de la capital española.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/mWi7lwxw3I — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2025

El equipo 15 veces campeón de Champions League obtuvo dos oponentes ingleses del bombo de los equipos de mayor clasificación. Además de recibir al Manchester City, al que venció en los playoffs de eliminación directa la temporada pasada, regresará a Liverpool después de perder 2-0 en Anfield en la fase de liga el año pasado.

El equipo merengue también enfrentará a Juventus en una repetición de su victoria en la final de 2017, y a dos oponentes franceses, Marsella y Mónaco, donde el delantero estrella Kylian Mbappé comenzó su carrera.

Partidos más atractivos en la fase de liga de la Champions League

Atlético de Madrid vs Arsenal

Atlético de Madrid vs Inter de Milán

Barcelona vs PSG

Real Madrid vs Manchester City

Liverpool vs Real Madrid

Manchester City vs Napoli

Inter de Milán vs Liverpool

Inter de Milán vs Arsenal

Bayern Múnich vs Chelsea

Arsenal vs Bayern Múnich

¿Cuándo comienza la Champions League 2025-2026?

La fase de liga de la Champions League 2025-2026 se pone en marcha el próximo 16 de septiembre y la última jornada está programada para llevarse a cabo el 28 de enero del 2026. Ese día los 36 equipos juegan en 18 partidos de manera simultánea.

Los ocho mejores equipos en la clasificación avanzan a los octavos de final, a disputarse en marzo. Se unirán a ellos los ganadores de ocho eliminatorias de playoffs, con equipos clasificados del noveno al vigesimocuarto sitio, programadas para febrero.

EVG