El goleador con el que sueña Monterrey; fue figura del Real Madrid y las pláticas van muy avanzadas para su llegada

La directiva de Rayados quiere seguir rompiendo el mercado de fichajes y ahora está en busca de un futbolista español que fue compañero de Sergio Ramos en el Real Madrid; además, el defensa europeo está ayudando a los altos mandos a concretar el fichaje del delantero.

El Monterrey quiere reforzar su delantera para este Apertura 2025 y que Doménec Torrent tenga otra opción de ariete además de Germán Berterame y Roberto de la Rosa; es por eso que quieren continuar con los fichajes internacionales y ya se encuentran en negociaciones con el Getafe.

Con información de César Luis Merlo, especialista en fichajes, Sergio Ramos ya habló con su compatriota sobre el estilo de vida en Monterrey y cómo es jugar en la Sultana del Norte, algo que convenció al que podría ser el nuevo goleador del equipo regiomontano.

🚨 BOMBAZO 🚨

Según @CLMerlo, ¡nada menos que @SergioRamos levantó el teléfono para convencer a @Mayoral_Borja de venir a #Monterrey! 👀🔥



Hoy por hoy, su fichaje está más cerca que nunca. Aunque aún no se cierra, es la opción número 1 para reforzar a #Rayados. ⚽️🔵⚪️



¿Te… pic.twitter.com/JwbXoC6Tgz — R O O Q U I S M O (@rooquismo) August 28, 2025

¿Quién es el goleador que quiere fichar el Monterrey?

El Monterrey sigue en busca de fichajes de calidad que provengan de Europa para fortalecer la plantilla en la busca por el título de la Liga MX, el cual se les escapó hace dos temporadas, cuando perdieron ante el América en el Gigante de Acero.

Borja Mayoral, delantero español, es el jugador que está en la órbita de Rayados y Sergio Ramos podría ser un factor importante para que el futbolista del Getafe llegue al cuadro de Doménec Torrent está temporada, porque coincidieron en el Real Madrid y el zaguero europeo ya habló con su compatriota.

Las negociaciones entre la directiva del Monterrey, el Getafe y Borja Mayoral siguen en pie y es la opción número uno de los Rayados para reforzar la plantilla en este Apertura 2025, torneo en el que los regiomontanos son líderes.

¿Cuáles son los números de Borja Mayoral con el Getafe?

Borja Mayoral llegó al Getafe en 2022 procedente del Real Madrid y desde entonces se ha convertido en una figura del conjunto español; actualmente tiene contrato hasta 2027 con ‘Los Azulones’.

El delantero español tiene sus mejores números con el Getafe y es el equipo con el que ha tenido el mejor desempeño. Mayoral ha disputado 114 partidos con el equipo de José Bordalás, cosechando 38 goles y cinco asistencias.

Todo indica que su siguiente parada será en México con el Monterrey para tener una nueva aventura en la Liga MX junto a su compatriota Sergio Ramos, con el que ganó una Champions League hace algunos años.

DCO