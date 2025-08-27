¡Históricos! Ellos son los únicos mexicanos que tendrán la dicha de jugar la Champions League

La temporada 2025 de la Champions League está a semanas de iniciar y dos mexicanos disputarán este año futbolístico el torneo más importante a nivel de clubes; el primero es Rodrigo Huescas, que jugará con el Copenhague, y el segundo se trata de Alex Padilla, que lo hará con el Athletic Club de Bilbao.

El Copenhague logró su boleto al torneo más importante a nivel de clubes después de vencer en la ronda de playoff al Basel de Suiza por un marcador global de 3-1, mientras que el Athletic Club de Bilbao se instaló en la fase de liga al culminar en la cuarta posición de su torneo local la temporada pasada.

Los 36 clubes que jugarán la fase de liga ya están definidos y los equipos donde se encuentran los dos mexicanos se encuentran en el bombo 4 del sorteo, lo que significa que se enfrentarán ante clubes de alto calibre como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, etc.

TE RECOMENDAMOS: Tenis Carlos Alcaraz vence sin complicaciones a Mattia Bellucci y clasifica a tercera ronda del US Open

En la clasificación para la Champions League, tres equipos hicieron historia al conseguir su boleto al certamen organizado por la UEFA por primera vez; los clubes son el Bodo/Glimt, el Kairat Almaty y el Pafos, que vencieron al Sturm Graz, Celtic y Estrella Roja, respectivamente, para dar las primeras sorpresas del torneo.

Lamentablemente para los mexicanos, el Benfica terminó derrotando 1-0 al Fenerbahce para dejar fuera al conjunto de Turquía y que Edson Álvarez pierda la oportunidad de jugar la Champions League este año, después de su salida del West Ham United.

En esta edición de la Champions League, la Premier League es la liga con más representantes, con seis; de ahí le sigue LaLiga española con cinco. La Serie A tendrá cuatro plazas, al igual que la Bundesliga; la Ligue 1 va con tres clubes, Eredivisie con dos equipos y Portugal, Bélgica, Turquía, Grecia y República Checa con un representante.

Los siete clubes que faltan salieron del playoff que culminó ayer, los cuales son: Kairat Almaty (Kazajistán), Pafos (Chipre), Bodo/Glimt (Noruega), Qarabag (Azerbaiyán), Copenhague (Dinamarca), Benfica (Portugal) y Brujas (Bélgica).

Los equipos a seguir esta temporada serán los mismos que el año pasado, ya que son los que siempre pelean por la Orejona cada año, los cuales son el Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Manchester City, PSG y, en esta ocasión, se cuela el Chelsea por ser el campeón del Mundial de Clubes.

El sorteo para conocer los cruces de la fase de liga se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en punto de las 10:00 horas, tiempo del centro de México; cabe recalcar que, con este nuevo formato, cada equipo juega ocho partidos contra ocho equipos diferentes.

Después de culminar la liga, del lugar uno al ocho avanzan directo a dieciseisavos de final; del nueve al 24 juegan un playoff para avanzar a la fase de eliminación y del 25 al 36 quedan automáticamente eliminados del certamen.

DCO