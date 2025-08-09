Chucky Lozano anota tremendo GOLAZO y llega a su octava anotación con el San Diego FC (VIDEO)

Chucky Lozano sigue demostrando un gran nivel con el San Diego FC y el delantero mexicano llega a su octavo gol y su décima cuarta contribución para anotación en la temporada actual de la Major League Soccer.

El nacido en la Ciudad de México presionó al rival, consiguió recuperar el balón, su compañero le cedió la esférica cerca del área y no dudó dos veces en disparar al arco rival. Lo hermoso del gol fue desde donde le pegó a la pelota y que entró justo en el ángulo derecho del arco de John Pulskamp.

Sus compañeros no podían creer la tremenda anotación que logró el Chucky Lozano y fueron rápidamente a celebrar con el mexicano. En una de las imágenes que compartió el club en sus redes sociales, se puede ver a Manu Duah llevarse las manos a la cabeza por lo impresionante que fue el gol de Lozano.

pic.twitter.com/pkC8OOcD9d — San Diego FC (@sandiegofc) August 10, 2025

¿Cuántos goles y asistencias lleva el Chucky Lozano con el San Diego FC?

El Chucky Lozano llegó al San Diego FC hace unos meses y se está convirtiendo en uno de los jugadores favoritos de la afición. El mexicano lleva ocho goles con la camiseta de su nuevo club y seis asistencias en 21 partidos.

Cabe recalcar que Hirving Lozano llegó a la institución de San Diego, la cual acaba de debutar en la MLS esta temporada, como jugador franquicia, lo que significa que puede romper el límite salarial y recibir el salario más alto de la plantilla.

El último gol que anotó el delantero mexicano con su equipo fue el 25 de julio, antes de participar en la Leagues Cup, en el partido ante el Nashville, correspondiente a la Jornada 25 de la Major League Soccer.

pic.twitter.com/PnufQMeDpW — San Diego FC (@sandiegofc) August 10, 2025

¿Cuál es el próximo partido del Chucky Lozano en la MLS?

Después de quedar eliminados de la Leagues Cup, el San Diego FC regresó a disputar la temporada regular de la Major League Soccer y consiguió una victoria por un marcador de 2-0 sobre el Sporting Kansas City.

El siguiente encuentro del equipo del Chucky Lozano será el 17 de agosto cuando enfrenten al San Jose Earthquakes, equipo al que quieren vencer para llevarse los tres puntos y seguir en los primeros lugares de la tabla general.

De momento, el San Diego FC se encuentra en la primera posición de la Conferencia Oeste con 49 puntos y, en la tabla general de los 30 equipos, está posicionado en el segundo puesto, solo por detrás del Philadelphia Union.

