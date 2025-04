Hermano del ‘Chucky’ Lozano revela que el futbolista rompió relación con él y sus papás; “No nos importa”

Bryan Lozano, hermano del futbolista mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, dio a conocer que ni él, ni sus cuatro hermanos ni sus papás tienen relación con el jugador del San Diego FC.

El familiar del dos veces mundialista con el Tricolor reveló que fue el propio futbolista el que decidió cortar el contacto con todos ellos hace tres años.

“Hoy en día no, nada de relación con él, ni mis padres ni mis cuatro hermanos, nada. Yo tengo tres años que no, cero contacto. Unos meses antes del Mundial (Qatar 2022), intercambiamos mensajes, ideas, lo que uno sentía, lo que otro sentía y ahí la dejamos, ya no hubo más relación”, reveló Bryan Lozano en charla con Fox Sports.

Sin dar detalles, el hermano del ‘Chucky’ Lozano afirmó que fue el propio futbolista surgido del Pachuca el que decidió ya no tener relación con la familia, al tiempo que aseguró que lo del jugador del San Diego FC no les importa a sus padres ni hermanos.

“Él tomó la decisión y ya, no tengo contacto, mis padres tampoco y ellos lamentablemente, años atrás, dejaron de tener contacto, pero pues seguimos adelante, seguimos con lo nuestro, abriendo nuestro camino. Lo de él es de él, a nosotros no nos importa”, ahondó Bryan Lozano.

La carrera de Brian Lozano como futbolista

Bryan Lozano debutó como futbolista con Pumas Premier, equipo filial de Pumas en la Segunda División en el 2015, y permaneció ahí hasta el 2020.

Del 2020 al 2021, el hermano del ‘Chucky’ Lozano estuvo en las filas de Pumas Tabasco, club desaparecido en el 2023 que tenía a Tabasco, Villahermosa, como sede.

Posteriormente, Bryan Lozano buscó oportunidades en el balompié de Costa Rica con el Santos y en la Liga de Expansión con Tampico Madero.

El último equipo en el que aparece registrado es el FC Ordino de Andorra, pero actualmente aparece sin club.

El ‘Chucky’ Lozano, molesto por no haber sido llamado a la Copa América

Hirving Lozano reconoció que le generó molestia no haber sido convocado por Jaime Lozano a la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos.

“No, pues la verdad, que no me gustó que no me llamaran a la Copa América. Claro, a ver, tú dime, en ese momento, hace un año, era campeón en Italia, llegué a Holanda, fui campeón en Holanda, he sido el único mexicano que lo ha logrado en diferentes países en Europa, y no ir a la Copa América, pues tú dime si no estaría molesto, ¿no?“, dijo tajantemente en una entrevista para ESPN.

El ‘Chucky’ Lozano tiene más de un año sin jugar con la Selección Mexicana, pues no lo hace desde el 24 de marzo del 2024, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 2-0 ante Estados Unidos en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

