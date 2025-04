‘Chucky’ Lozano le tira a la Selección Mexicana por no llevarlo a la Copa América 2024 (VIDEO)

Hirving Lozano fue una de las figuras ausentes en la última Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana se llevó el título de la Concacaf Nations League, además, Jaime Lozano lo dejó fuera de la Copa América 2024, lo que generó una gran molestia en el delantero.

El ‘Chucky’ Lozano estuvo en una entrevista con el medio deportivo ESPN, donde mostró su descontento con el exentrenador del Tricolor por dejarlo fuera de los 23 jugadores que asistieron al torneo de la Conmebol.

“No, pues la verdad, que no me gustó que no me llamaran a la Copa América. Claro, a ver, tú dime, en ese momento, hace un año, era campeón en Italia, llegué a Holanda, fui campeón en Holanda, he sido el único mexicano que lo ha logrado en diferentes países en Europa, y no ir a la Copa América, pues tú dime si no estaría molesto, ¿no?.“, comentó el ariete mexicano.

Hirving Lozano 🇲🇽 mostró su inconformidad con Jaime Lozano luego de que lo dejara fuera de la Copa America 2024 tras ser campeón con Napoli en la Serie A y luego con PSV en la Eredivisie.



‘Chucky’ Lozano quiere jugar la Copa Oro

Hirving ‘Chucky’ Lozano se mostró listo para volver a ser llamado por la Selección Mexicana, la última vez que disputó un partido con la camiseta del Tricolor fue hace poco más de un año, el 24 de marzo de 2024.

Tras su paso por el PSV y llegar a la MLS con la nueva franquicia de la liga, el San Diego FC, el delantero mexicano tiene esperanzas de ser convocado por Javier Aguirre para disputar la edición 2025 de la Copa Oro. Sin embargo, no descarta una posible participación en el Mundial de Clubes

“Mira, la verdad, que cualquiera de las dos sería muy bueno para mí. Claro que si está la oportunidad de ir a la Copa Oro, me encantaría, estaría muy feliz de estar ahí. Porque me encanta estar en la selección. Y bueno, si no se da o lo que sea, y me da la oportunidad de estar en el Mundial de Clubes.”, comentó Hirving Lozano.

¿Cuándo juega el San Diego FC?

El San Diego FC está viviendo su primera temporada en la Major League Soccer y están dejando grandes actuaciones en los campos de juego. En su último partido cayeron derrotados ante el Charlotte FC 3-0.

De momento, se encuentran en la sexta posición de la Conferencia Oeste y en el onceavo lugar de la general, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

Su siguiente encuentro será el próximo sábado 26 de abril contra el Real Salt Lake en la cancha del Snapdragon Stadium y el balón rodará en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

