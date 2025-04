VIDEO: Revelan que Vinícius Jr. y Rodrygo no van a jugar el Mundial de Clubes con el Real Madrid

¡BOMBAZO EN “SALE Y SE ACABA”! Dos de los “Cuatro Magníficos” no estarán en el Mundial de Clubes… 🔥 Luis Omar Tapia lo dijo sin pelos en la lengua: “Si me dan 500 millones por Vinicius, lo envuelvo y lo mando 10 veces”. ¡2 de los 4 cracks que dominan el fútbol actual no estarán presentes! 💣 ¿Merecen quedarse fuera? 👀 Mira la reacción de Arango, Rey y Blavia ante este bombazo que deja en el aire el rol real de las estrellas blancas. 💬 ¿Quiénes deben estar sí o sí en el Mundial de Clubes? ¿Mbappé y Bellingham por encima de todos? ¡Queremos tu opinión! Presentado por: Simple - Conéctate y disfruta lo simple de la vida. @simple_vzla #SaleYSeAcaba #LuisOmarTapia #Vinicius #Mbappe #Rodrygo #Bellingham #RealMadrid #FútbolViral #MundialDeClubes #FútbolPolémico #ReelFutbolero