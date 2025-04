VIDEO: Andrés Guardado se aventó un fiestón loco con Jorge Medina, hasta con shots de tequila

A pesar de la derrota 2-0 en la última jornada del Clausura 2025 ante el Monterrey, Andrés Guardado se fue de fiesta y asistió al concierto “Juntos” de Jorge Medina y Josi Cuen donde se ve que la pasó muy bien y hasta shots de tequila le invitaron al exseleccionado nacional.

En el video se puede ver como el futbolista mexicano abraza a uno de los vocalistas y el cantante le pide que abra la boca para invitarle un trago de tequila directo de la botella, mientras que, el jugador del Club León le dice que sea poquito.

Después de eso, el mediocampista nacido en Guadalajara, Jalisco, volvió a tomar su lugar y siguió disfrutando del evento que se llevó a cabo en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes.

Los comentarios explotaron contra Andrés Guardado

Después de darse a conocer el video donde se ve a Andrés Guardado disfrutando del concierto de Jorge Medina y Josi Cuen, además, del tremendo shot de tequila que le invitaron los artistas, los comentarios negativos de la gente no se hicieron esperar.

Los aficionados comenzaron a protestar en contra de las acciones del mediocampista, asegurando que si fuera un jugador del Club Deportivo Guadalajara esto sería un escándalo nacional.

“Pero como no esta en chivas, no es un escándalo“, “Luego porque pierde león”, “Quiero ver el escándalo que hicieron cuando fueron los de las chivas al palenque y a este no dicen nada”, “Si fuera chicharito ya me imagino el escándalo”, se puede leer en los comentarios del video.

Andrés Guardado y su gira del adiós… actualmente está lesionado, es por ello que acude a su recuperación a Canta Corazón o al palenque de Aguascalientes, no piensen mal por favor 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pxst1VbjCb — Uziel (@UzielMG26) April 23, 2025

Club León espera la resolución del TAS sobre el Mundial de Clubes

El Club León ya tuvo su primera audiencia con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), donde les dieron a conocer porque fueron expulsados del certamen y que a inicios de mayo les darán una resolución sobre el caso.

Mientras esto ocurre, la FIFA ya tiene planeado lo que va a hacer para decidir al equipo que reemplace a los Panzas Verdes en el Mundial de Clubes, la idea es realizar un partido entre el subcampeón de aquella edición de la Concachampions, LAFC, y el mejor equipo rankeado hasta diciembre de 2024, Club América.

Por su parte, el Alajuelense de Costa Rica también espera la resolución del TAS, ya que ellos podrían asistir al torneo internacional por las reglas de la FIFA, sin embargo, es un panorama difícil por la decisión que tome Gianni Infantino y compañía.

