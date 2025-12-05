La verdad del video filtrado de Ariana Mendivil que se hizo viral

El nombre de Ariana Mendivil se ha vuelto tendencia en los principales motores de búsqueda y en redes sociales, todo por un supuesto video filtrado de la creadora de contenido que ha despertado la curiosidad y el morbo entre sus seguidores.

Y es que Ariana Mendivil, quien en redes sociales como TikTok se hace llamar Barbie Ari, cuenta con más de un millón de seguidores en la plataforma de videos cortos, donde comparte videos de ella posando, bailando y mostrando detalles de su vida.

Sus videos bailando ritmos como la champeta han acumulado miles de reproducciones, permitiéndole posicionarse como una de las jóvenes creadoras más destacadas de Colombia.

La verdad del video filtrado de Ariana Mendivil

En los días recientes, varias cuentas en Internet comenzaron a hablar sobre un video íntimo de la joven creadora de contenido, afirmaciones que no tardaron en hacerse virales.

Así, en plataformas como X y Telegram, usuarios comenzaron a buscar el contenido privado en enlaces sospechosos con clips y capturas de pantalla de fuentes no oficiales ni confiables.

Esta no es la primera vez que el nombre de la joven se convierte en tendencia por un supuesto video íntimo, pues ella ya ha sido víctima de este tipo de especulaciones en el pasado, cuando se hicieron virales versiones similares sin pruebas reales.

Hay que mencionar de manera explícita que no existe un video íntimo filtrado de Ariana y de haberlo, recordemos que ver y compartir ese tipo de contenido sin consentimiento puede ser considerado como un delito en varios países.

Ariana Mendivil es una bailarina e influencer colombiana, originaria de Barranquilla. A su corta edad ha logrado construir una comunidad sólida en TikTok e Instagram, donde cuenta con miles de seguidores.