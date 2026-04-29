Daddy Yankee y Shenseea lanzan canción para el Mundial 2026

La música por el Mundial 2026 viene con todo, ya que después del lanzamiento de la canción de Carin León, así de como la de Belinda con Los Ángeles Azules, se estreno ‘Echo’, un tema musical que Daddy Yankee con Shenseea que es el tercer sencillo del álbum oficial de la FIFA por el importante evento.
Y es que ‘El Big Boss’ se unió a la fiesta mundialista y nunca decepciona. Ahora, su nueva canción ya circula en Internet y ha generado diversas reacciones por quienes celebran el nuevo tema musical de Daddy Yankee.
El tema ya disponible en plataformas digitales, mezcla el reggaetón clásico y el dancehall. Su inclusión en el álbum musical oficial de la FIFA destaca el legado del artista.
La canción habla de la inspiración que podemos ser para otros, del eco que hacen nuestras acciones y palabras.
De este modo, el tema musical trata de llevar un mensaje positivo y cambiar odio por amor, además de usar la música como modo de unir a las personas, sobre todo en una edición del Mundial que destaca por sus tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.
Letra de Echo de Daddy Yankee y Shenseea
We run the world
DY, Tainy, Shenseea
‘Tamos ready
Let’s go
Long as you gotta go, it don’t matter where you start
So wherever you go and wherever you are
Never lose your hope, no, you came this farNo turning back, oh, yeah, yeah, yeah
You are tougher than your struggle
Levántate y camina
Vámono’ hasta el final
We are better, stand together
Then we can last forever
Yeah, yeah (Go), yeah (Go), yеah (Go, come on)
Let’s go
Legеnds will last forever yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah)
Manos arriba y grita: “Yeah, yeah, yeah, yeah” (Let’s go)
Echo (Booyah-booyah)
Echo (Booyah-booyah)
Echo (Booyah-booyah)
Together we go (Booyah-booyah)
We go (Booyah-booyah)
We go (Booyah-booyah)We go (Booyah-booyah), eh
Hoy me levanté más lleno de vida y me siento maravilloso
Porque aprendí de todas mis caídas, ahora camino victorioso (Oh-woah)
Na-na, un corazón, una bandera (Wuh, wuh)
Na-na (Wuh), la música cruza frontera’Los pies en la calle, la mente en la cima
Soy una estrella sin estar en tarima
Tengo la meta fijada, en la mira
Si viene el odio le cambiamo’ el clima
El amor está en la casa, el que tira la mala se atrasa
Con mi gente qué bueno se pasa
Dame ruido, que grite la masa
Legends will last forever, yeah, yeah, yeah, yeah
(Yeah) Oh-lalala
Manos arriba y grita: “Yeah, yeah, yeah, yeah”
Echo (Booyah-booyah)
Echo (Booyah-booyah)
Echo (Booyah-booyah)
Together we go (Booyah-booyah)
We go (Booyah-booyah)
We go (Booyah-booyah)
We go (Booyah-booyah-eh)