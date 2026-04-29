Daddy Yankee y Shenseea lanzan canción para el Mundial 2026

La música por el Mundial 2026 viene con todo, ya que después del lanzamiento de la canción de Carin León, así de como la de Belinda con Los Ángeles Azules, se estreno ‘Echo’, un tema musical que Daddy Yankee con Shenseea que es el tercer sencillo del álbum oficial de la FIFA por el importante evento.

Y es que ‘El Big Boss’ se unió a la fiesta mundialista y nunca decepciona. Ahora, su nueva canción ya circula en Internet y ha generado diversas reacciones por quienes celebran el nuevo tema musical de Daddy Yankee.

El tema ya disponible en plataformas digitales, mezcla el reggaetón clásico y el dancehall. Su inclusión en el álbum musical oficial de la FIFA destaca el legado del artista.

La canción habla de la inspiración que podemos ser para otros, del eco que hacen nuestras acciones y palabras.

De este modo, el tema musical trata de llevar un mensaje positivo y cambiar odio por amor, además de usar la música como modo de unir a las personas, sobre todo en una edición del Mundial que destaca por sus tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.

Letra de Echo de Daddy Yankee y Shenseea

We run the world

DY, Tainy, Shenseea

‘Tamos ready

Let’s go

Long as you gotta go, it don’t matter where you start

So wherever you go and wherever you are

Never lose your hope, no, you came this farNo turning back, oh, yeah, yeah, yeah

You are tougher than your struggle

Levántate y camina

Vámono’ hasta el final

We are better, stand together

Then we can last forever

Yeah, yeah (Go), yeah (Go), yеah (Go, come on)

Let’s go

Legеnds will last forever yeah, yeah, yeah, yeah (Yeah)

Manos arriba y grita: “Yeah, yeah, yeah, yeah” (Let’s go)

Echo (Booyah-booyah)

Echo (Booyah-booyah)

Echo (Booyah-booyah)

Together we go (Booyah-booyah)

We go (Booyah-booyah)

We go (Booyah-booyah)We go (Booyah-booyah), eh

Hoy me levanté más lleno de vida y me siento maravilloso

Porque aprendí de todas mis caídas, ahora camino victorioso (Oh-woah)

Na-na, un corazón, una bandera (Wuh, wuh)

Na-na (Wuh), la música cruza frontera’Los pies en la calle, la mente en la cima

Soy una estrella sin estar en tarima

Tengo la meta fijada, en la mira

Si viene el odio le cambiamo’ el clima

El amor está en la casa, el que tira la mala se atrasa

Con mi gente qué bueno se pasa

Dame ruido, que grite la masa

Legends will last forever, yeah, yeah, yeah, yeah

(Yeah) Oh-lalala

Manos arriba y grita: “Yeah, yeah, yeah, yeah”

Echo (Booyah-booyah)

Echo (Booyah-booyah)

Echo (Booyah-booyah)

Together we go (Booyah-booyah)

We go (Booyah-booyah)

We go (Booyah-booyah)

We go (Booyah-booyah-eh)