El emblemático reguetonero Daddy Yankee, quien se retiró oficialmente en marzo de 2022 tras su gira de despedida La Última Vuelta World Tour y el álbum Legendaddy, sorprendió al mundo al anunciar su retorno a la música urbana. Lo hizo acompañado del actor puertorriqueño Anthony Ramos, conocido por sus papeles en Hamilton, In the Heights y Transformers: Rise of the Beasts.

La noticia llegó a través de un breve tráiler publicado en redes sociales, en el que Ramos llama a la puerta de la casa de Ramón Luis Ayala Rodríguez —nombre real del artista— y le pregunta: “¿Estás listo?”. Entonces él responde sonriente con un contundente “I’m back” mientras ambos salen caminando, señal de que el “Big Boss” está de vuelta.

Daddy Yankee regresa al reguetón; ¿cuándo se estrena su nueva canción ‘Sonríele’?

El sencillo de Daddy Yankee, titulado “Sonríele”, será lanzado el jueves 10 de julio a las 12 a.m. (hora del Este), disponible en todas las plataformas digitales. Este lanzamiento marca un antes y un después en su carrera, retomando la escena urbana que él ayudó a fundar desde sus primeros éxitos como “Gasolina”, “Rompe”, “Despacito” y “Con calma”.

El regreso ha sido aplaudido por colegas de la industria como J Balvin, quien comentó: “El que puso el reggaeton Global !! Gracias por la inspiración !! Boss”, y Justin Quiles, que añadió: “DY la inspiración”. Yandel, Prince Royce, Luis Fonsi y otros también celebraron el retorno de quien es considerado uno de los pilares del reguetón.

La trayectoria de Daddy Yankee incluye la histórica gira La Última Vuelta World Tour, que entre julio y diciembre de 2022 recaudó más de 200 millones de dólares y agotó 1.9 millones de boletos, consolidándose como la gira latinoamericana más rentable del año. Tras esta etapa, el artista se retiró para dedicarse a su espiritualidad y se enfocó en grabar música cristiana. De este modo, en febrero de este año ganó el Premio Lo Nuestro a Mejor Canción Cristiana con el tema “Bonita”.

Ahora, con “Sonríele”, regresa al ámbito urbano y genera gran expectativa. Su incorporación de Anthony Ramos en el teaser apunta a una posible participación en el videoclip, aunque por el momento no se han detallado otros colaboradores.

Este regreso representa la reactivación de una leyenda de la música urbana, tras un período de espiritualidad y conflictos legales ligados a su divorcio con Mireddys González y demandas por manejo empresarial. La publicación de “Sonríele” promete revivir el reguetón clásico con la energía que siempre lo caracterizó.