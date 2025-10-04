El famoso cantante Daddy Yankee regresa a los escenarios tras casi dos años de mantenerse alejado de los reflectores. Esta vez vuelve bajo su nueva identidad artística DY.

Tras haberse despedido en el año 2023 cuando terminó su gira La Última Vuelta, con la que vendió unos dos millones de boletos y recaudó más de 200 millones de dólares, según Billboard, el reguetonero vuelve para ofrecer un show que marcará la historia del género urbano.

DY es el nuevo nombre artístico de Ramón Luis Ayala Rodríguez; dejó de ser Daddy Yankee para no darle regalías a su exesposa, luego de su polémico divorcio, en febrero.

Daddy Yankee vuelve a los escenarios en una noche histórica

Daddy Yankee se presentará en el James L. Knight Center, ubicado en Miami, Florida, EU. El show formará parte de Premios Billboard de la Música Latina 2025, la noticia fue confirmada por Billboard y Telemundo, el jueves.

Se espera que el cantante brinde una presentación increíble y llena de energía, pues marcaría su regreso a los escenarios luego de casi dos años de haber anunciado su retiro.

“Con innumerables galardones, incluyendo Latin Grammy, Premios Billboard de la Música Latina, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y el Billboard Salón de la Fama, continúa siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos”, dijeron los organizadores del evento sobre el intérprete de éxitos como “Gasolina” y “Con Calma”.

Telemundo también anunció que el evento tendrá presentaciones de Abraham Mateo, Angel Lopez, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo. Además, hace unos días ya se había revelado que otros artistas participarán, entre ellos Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydon y Ozuna.

Entre los invitados podremos encontrar a Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis. Del mismo modo, se dio a conocer que el cantante mexicano de corridos tumbados Peso Pluma será el primero en recibir el Premio Billboard Vanguardia.

¿Cuándo y dónde ver el regreso de Daddy Yankee?

La ceremonia de premiación de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se podrá ver en vivo por Telemundo el 23 de octubre.

Aún no se ha revelado información sobre la hora exacta en la que se presentará Daddy Yankee, ahora DY, por lo que te recomendamos mantenerte al pendiente de cualquier anuncio que haga la cadena de televisión o el propio cantante en redes sociales.