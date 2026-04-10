Gobierno asegura que México va ‘muy bien’ rumbo al Mundial 2026

Gabriela Cuevas aseguró que los preparativos para el Mundial 2026 avanzan conforme a los compromisos asumidos por el Gobierno federal.

A 62 días de que México reciba la Copa Mundial por tercera ocasión, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, aseguró que los preparativos avanzan con resultados positivos.

“Vamos muy bien”, sostuvo al señalar que los partidos de repechaje celebrados en Jalisco y Nuevo León, las otras dos sedes junto con la Ciudad de México, funcionaron como ensayos rumbo a la inauguración.

La funcionaria afirmó que, hasta el momento, prácticamente se han cumplido todos los compromisos asumidos por el Gobierno federal.

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A 62 días del arranque, el Gobierno destacó alta asistencia y saldo positivo en las pruebas operativas previas al Mundial. ı Foto: Captura de video

Los compromisos que adquirió el Gobierno de México desde enero de 2018 van muy bien. Ya tenemos todos los compromisos cumplidos o son procesos constantes que ya se están llevando a cabo Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno federal para el Mundial 2026



Expuso que durante los encuentros de repechaje se realizaron recorridos y simulacros entre autoridades federales, locales y la FIFA.

Asimismo, destacó que en ambos partidos se percibió un ambiente positivo y de gran asistencia.

Los resultados, insisto, ya se empiezan a ver en estos partidos de repechaje. Los saldos fueron de mucha alegría, mucho festejo y, sobre todo, muchísimo fútbol Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno federal para el Mundial 2026



“Lo podemos ver hasta en la asistencia. Por ejemplo, en el de Guadalajara, el primer partido tuvo casi 41 mil asistentes, y el segundo, el de la República Democrática del Congo contra Jamaica, casi 40 mil“, destacó.

“Y en el caso de Monterrey tuvimos nuestro recorrido y simulacro el 20 de marzo, y también con un gran ambiente en estos dos encuentros”, declaró.

Agregó que México está a solo 62 días de la inauguración del Mundial 2026, en el que el país hará historia al albergar por tercera vez una Copa Mundial de la FIFA.

“Los resultados, insisto, ya se empiezan a ver en estos partidos de repechaje. Los saldos fueron de mucha alegría, mucho festejo y, sobre todo, muchísimo fútbol”, dijo.

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