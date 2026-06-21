Sheinbaum dedica mensaje por el Día del Padre: ‘Reconocemos a quienes entregan lo mejor de sí para sus familias’

La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un mensaje por el Día del Padre, que se celebra este domingo en nuestro país, a propósito de lo cual expresó un reconocimiento a quienes “entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”.

A primera hora del día, la mandataria federal escribió un mensaje en sus redes sociales alusivo a la fecha que se conmemora este domingo, en el cual deseó un día “lleno de alegría, abrazos y mucho cariño”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Especial

“¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México”, escribió Sheinbaum en X.

“Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño”, abundó la mandataria federal en la red social.

¡Muchas felicidades a todos los papás en su día! Hoy reconocemos a quienes, con amor, trabajo y esfuerzo, entregan lo mejor de sí para sus familias y contribuyen cada día a construir un mejor México.



Que este día esté lleno de alegría, abrazos y mucho cariño.



¡Feliz Día del… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 21, 2026

Sheinbaum, de gira por Baja California

Este fin de semana, la presidenta se encuentra de gira por Baja California. El viernes, presentó avances del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que incluye, entre otros puntos, la entrega de apoyos, construcción de hospitales y mejoramiento de vivienda.

Mientras que, el sábado, la mandataria federal, acompañada de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, inauguraron el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 290 en Tijuana, como parte del compromiso del Gobierno federal por crear 200 mil nuevos lugares en Educación Media Superior en todo el país.

Estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa. Inauguramos el CBTis 290 en Tijuana, Baja California. pic.twitter.com/LcCjOW2kdF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

En el mismo municipio, encabezó la entrega de tarjetas de la beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares para estudiantes de primaria. Lo anterior en beneficio de a más de 290 mil estudiantes de este nivel educativo en Baja California.

La presidenta hizo un llamado a autoridades y cabezas de familia a comprometerse con la educación, y reiteró que es necesario abrir el debate para regular el uso de pantallas y dispositivos por parte de menores de edad.

Este domingo 21 de junio, continuará la gira de la mandataria federal por el estado ubicado al norte del país. El lunes, se reincorporará a sus actividades desde Palacio Nacional, desde donde encabeza la Conferencia del Pueblo.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am