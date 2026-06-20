Sheinbaum propone moderar el uso de pantallas en niñas y niños y recuperar juegos tradicionales

Durante su gira de trabajo por Baja California, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refrendó su propuesta de abrir una consulta en los planteles educativos para regular el uso de teléfonos móviles en niños y jóvenes.

En el marco de la entrega de las becas “Rita Cetina” a estudiantes locales, la mandataria aclaró que no se busca prohibir los dispositivos, sino moderar su consumo mediante horarios específicos y fomentar la convivencia física.

Ante la comunidad escolar, la titular del Ejecutivo sugirió de manera cercana establecer dinámicas en los hogares para decretar el “cero pantallas” a partir de las ocho de la noche.

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Sheinbaum matizó su propuesta al mencionar que habría excepciones especiales para el esparcimiento familiar, como los próximos partidos de la selección mexicana de fútbol programados en ese horario, días en los que aseguró que los menores tendrían permiso de ver la televisión.

Beca Rita Cetina. Tijuana, Baja California https://t.co/aGLK9zXbwU — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 20, 2026

Sin embargo, la presidenta retomó el tono serio para hacer un llamado directo a las madres y padres de familia sobre la importancia de limitar el tiempo que las infancias pasan frente a los monitores.

Explicó que el uso excesivo de la tecnología está desplazando actividades fundamentales para el desarrollo integral, por lo que resulta urgente que los niños y niñas salgan a las calles y patios a interactuar con sus compañeros.

Sheinbaum enfatizó que el juego colectivo es una herramienta indispensable para el tejido social y la salud mental de los estudiantes.

Por ello, anunció de manera formal que el Gobierno Federal implementará un programa para regresar todos los juegos tradicionales a las escuelas públicas del país, buscando que actividades físicas y de destreza sustituyan de forma paulatina las horas de aislamiento digital.

El planteamiento de la mandataria en Tijuana consolida la ruta que la Secretaría de Educación Pública comenzará a trazar mediante encuestas y debates con docentes y tutores, con el objetivo de definir los lineamientos de restricción de celulares en educación básica de cara al siguiente ciclo escolar.

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MSL