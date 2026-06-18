Sheinbaum evalúa legislar uso de la IA en niños y niñas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró indispensable que México inicie un debate social y tome decisiones para regular la exposición excesiva de los menores de edad a las pantallas y al uso de inteligencia artificial (IA), por lo que contempló realizar un análisis de los daños potenciales que se han advertido en investigaciones sobre el desarrollo cognitivo y emocional de las infancias.

Ya que México es uno de los países que carece de una legislación al respecto, consideró que se debe abrir un debate sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el cual, no sólo participen las autoridades, sino toda la sociedad: “No hay ley de inteligencia. Más bien, no hay ley, no tenemos. Y es algo que tiene que ocurrir. O sea, sí tiene que haber regulación y también estamos viendo el uso de la pantalla para, sobre todo, las niñas y los jóvenes”.

El Dato: Investigadores de la UNAM han advertido que la exposición de bebés y niños de 1 a 3 años a las pantallas o dispositivos digitales puede causar retrasos para hablar.

Aclaró que el objetivo de la regulación no es prohibir el uso de la IA, ya que su importancia ha crecido con el paso del tiempo, pero remarcó que se debe de abrir una discusión y se deben de tomar las decisiones necesarias, ya que hay estudios que advierten que una elevada exposición de las infancias ante las pantallas ha comenzado a perjudicar su salud, al generar problemas de socialización y ansiedad.

La mandataria advirtió que el apego digital y los algoritmos están relacionados con severos cuadros de adicción, ansiedad y pérdida de sueño en la niñez y la juventud mexicana, ya que se ha demostrado que el uso desmedido de la tecnología altera el ciclo de sueño en los pequeños, para cuya edad y desarrollo, el descanso es indispensable.

En ese sentido, señaló que el uso de las plataformas: “Ha disminuido el número de horas de sueño de las niñas y los niños por la pantalla. El sueño es algo vital. Los niños crecen mientras duermen, en todo sentido”.

Argumentó que México registra un elevado índice de horas de consumo digital entre la infancia y la juventud, lo cual impacta directamente en los procesos de socialización y bienestar físico y mental: “Hay muchísimos estudios que muestran cómo la ansiedad en los jóvenes tiene mucho que ver con el apego a la pantalla. Incluso ya, en muchos lugares del mundo, lo catalogan como una adicción”.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo reveló que recientemente su gobierno realizó una encuesta a madres y padres de familia sobre el uso de las plataformas digitales, en la que la mayoría de los consultados se mostró de acuerdo con que no se usen celulares en el tiempo de escuela, es decir, en las aulas.

Adelantó que, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se propuso poner en marcha una campaña para que, con una canción, se haga conciencia sobre las horas a las que es recomendado que menores dejen los celulares y descansen.

“Me propuso el subsecretario de Educación Superior que hagamos una canción muy pegajosa, para que las mamás y los papás le dijeran a las y los niños: ‘Ya es hora de dormir. Ya se retira el celular, se retira la tableta, y es hora del sueño, es hora de leer un cuento, es hora de que te contemos un cuento, no la pantalla’, porque éstas generan adicciones y modificaciones en la forma en que funciona el cerebro”, señaló.

Ante la previsión de que el proyecto reciba críticas y se acuse al Gobierno de censura, la Presidenta descartó que estas medidas busquen imponer prohibiciones unilaterales o censura desde el Estado: “Son temas indispensables en México, que entremos a esa discusión y las mamás y papás, los abuelitos, abuelitas, que me están oyendo, estoy segura que estarán de acuerdo conmigo, que es algo que tenemos que tomar decisiones entre todos. Habrá algunos que nos criticarán, que se quiere censurar, pero pues es un asunto de salud pública, incluso”, concluyó.