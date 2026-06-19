Sheinbaum presenta avances del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, con quienes se comprometió a dar solución a diversos pendientes, de manera que quede garantizara una vida y desarrollo digno.

La mandataria federal recordó que en esta región habitan familias provenientes de estados como Baja California, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero y otras entidades, que durante varios años han enfrentado diversas dificultades de vivienda, servicios básicos y demás, con los cuales se comprometió al inicio de año a resolver.

“Eso se llama Plan de justicia de San Quintín. Que ustedes mejor que nadie saben. Las y los jornaleros agrícolas, muchos ya nacieron aquí, muchos vinieron de otros lados y vinieron acá porque a lo mejor no encontraban empleo. Ahí en donde nacieron, donde vivieron, donde está su familia y han venido para acá. Y lo mejor que podemos hacer es mejorar su calidad de vida. Para eso está el gobierno, para dar bienestar, para eso deben estar los gobiernos. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México. De eso se trata”, dijo.

Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas. San Quintín, Baja California https://t.co/3EejaLP6Qc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 19, 2026

Para ello, este viernes se entregaron 36 mil tarjetas del Bienestar para el mejoramiento de vivienda, que constará en un primer pago de 40 mil pesos que podrán ser utilizados para ampliar los hogares, hacer mejoras o reparaciones.

También se construirá un nuevo Hospital General, se realizarán obras de electrificación, abastecimiento de agua potable y entrega de recursos para mejorar infraestructura educativa.

El Hospital General de San Quintín tendrá capacidad para 80 nuevas camas hospitalarias para brindar atención a todas y todos de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia; mientras que en educación se dieron recursos como parte del programa La Escuela Nuestra y anunció la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

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MSL