Inauguran centro de atención integral para trabajadores agrícolas en San Quintín con apoyo de Sheinbaum y Marina del Pilar

Como parte de la estrategia nacional para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores del campo, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno de Baja California, que encabeza Marina del Pilar Avila Olmeda, inauguraron el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en San Quintín.

Durante el evento, la gobernadora Marina del Pilar destacó que este espacio representa un avance histórico en la agenda de justicia social para el sector agrícola, al concentrar servicios federales y estatales en un solo lugar para brindar atención digna, cercana y con enfoque de derechos.

“Hoy es un día histórico para San Quintín, para Baja California y para México. Este Centro es la materialización de un compromiso de justicia, dignidad y reconocimiento a quienes con sus manos trabajan la tierra que nos alimenta a todos”, expresó Avila Olmeda.

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¡Inauguramos el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín!



Este centro acercará servicios, programas y acompañamiento directo para sus familias, brindando atención integral para su bienestar, salud, asesoría laboral y desarrollo social.



Esto como… pic.twitter.com/jW0jcMpwga — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 9, 2026

La inauguración se realizó en coordinación con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en representación de la presidenta de México, quien subrayó que este plan responde a una visión humanista orientada a atender de manera integral las necesidades de salud, bienestar social y desarrollo del campo.

Este Centro Integrador forma parte del Plan de Justicia para San Quintín, una estrategia construida a partir del diálogo directo con las comunidades jornaleras, particularmente con población indígena, para atender rezagos históricos en acceso a servicios, condiciones laborales y bienestar social.

Entre las acciones destacadas se encuentra la renovación de 20 clínicas de salud en la región, el fortalecimiento del personal médico y el abasto de medicamentos, así como la construcción de un Hospital General de Zona que permitirá ampliar la cobertura de atención médica.

La titular del Gobierno de Baja California señaló que están en marcha proyectos de infraestructura básica como la electrificación total de viviendas por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la rehabilitación de la carretera Transpeninsular y obras para garantizar el acceso al agua potable en comunidades.

Así materializamos un compromiso del Plan de Justicia para San Quintín❤️… Estamos devolviéndole al campo un poco de lo mucho que nos han dado, porque el campo es el corazón de nuestro pueblo.🌾 pic.twitter.com/B2Y3N2e7JL — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 10, 2026

En materia social, se anunció la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como la entrega de certificaciones a empleadores agrícolas que cumplan con garantizar seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas.

Marina del Pilar subrayó que estas acciones buscan saldar una deuda histórica con las y los trabajadores del campo, reconociendo su aportación al desarrollo económico del país.

Además, destacó que este modelo de atención integral coloca a México como referente en la construcción de políticas públicas orientadas a la justicia social, la inclusión y el bienestar de las comunidades agrícolas.

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MSL