Policías resultan heridos por vandalismo de la CNTE en instalaciones de la SEP

Integrantes de la CNTE este miércoles en instalaciones de la SEP.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez, y al tratar de detener las acciones violentas, diversos policías capitalinos resultaron heridos.

Según la información, dos policías auxiliares resultan lesionados durante un enfrentamiento con integrantes de la CNTE en las oficinas educativas.

Los oficiales, quienes se encontraban a cargo de la seguridad del recinto federal, fueron atendidos luego de la irrupción de integrantes de la Coordinadora.

De acuerdo con reportes iniciales, uno de los elementos habría resultado con una lesión en la nariz, mientras que una policía auxiliar fue afectada por intoxicación debido al humo generado durante la quema de objetos al interior del inmueble.

Según los reportes, cuerpos de emergencia sacaron a una policía herida de las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, luego que integrantes de la CNTE irrumpieran al interior.

#IMPORTANTE | Reportan a una mujer policía lesionada tras los choques con integrantes de la CNTE en Av. Universidad. Los manifestantes causan destrozos con mazos en la SEP mientras la vialidad sigue colapsada.



¿Y las autoridades? La @SEGOB_mx sigue como una oficina inerte e… pic.twitter.com/mATulzPKME — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

Luego de casi tres horas de bloquear la Avenida Universidad frente a la sede de la dependencia federal, un grupo de manifestantes se acercaron a las vallas metálicas que protegen la fachada y comenzaron a golpear la muralla para intentar derribarla.

Cerca de las 13:00 horas, un grupo irrumpió finalmente en las instalaciones y tomó varios extintores del inmueble.

Tras su acción violenta, algunos maestros pudieron ingresar por unos minutos a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, pero después salieron por la misma zona por donde ingresaron.

Luego de la irrupción los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se retiraron de la Avenida Universidad, sin embargo, realizaron pintas de inmuebles particulares, sin que se reporten arrestos.

🚨 Miembros de la CNTE entraron por las fuerza y el uso de violencia, a las instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, en la alcaldía Benito Juárez, despues de que golpearon por horas la entrada de la dependencia. https://t.co/7Z9Z1ujYcb pic.twitter.com/RIrLD8K8t8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

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FGR