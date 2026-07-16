CNTE no tendrá espacio en Palacio Nacional para debate... consulta será escuela por escuela: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que se ceda un espacio de Palacio Nacional o sus conferencias matutinas para un debate con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dentro de la que algunas secciones reanudaron sus movilizaciones para exigir el cumplimiento de los compromisos hechos por la federación ante las demandas que los llevaron a un plantón el mes pasado.

La mandataria recordó que se abrieron mesas de diálogo con los docentes inconformes y que incluso ella abrió dos fechas para hablar directamente, pero los maestros no acudieron.

En ese sentido, reiteró que el plan ahora es ir a una consulta directa con el magisterio, escuela por escuela, para la toma de decisiones a partir de lo que cada uno exprese.

“No estoy de acuerdo con esa propuesta, ¿por qué no estoy de acuerdo con el planteamiento? Dices que aquí la CNTE en la tarde tenga un espacio, en la mañanera o en la tarde para que pueda debatir sobre el tema… Si me planteas que aquí se debata con la CNTE, te digo no. Hay otros espacios para debatirlo. ¿Cuáles son esos espacios? Las escuelas. Entonces, la CNTE tiene su espacio de difusión. La Presidencia de la República tiene su espacio de difusión. Y la discusión de cómo debe evaluarse a los maestros es de los maestros y es decisión de los maestros y las maestras”, dijo la Presidenta este jueves en su conferencia de prensa.

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FGR