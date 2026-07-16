¿Dónde descargar el Calendario Escolar 2026-2027 oficial de la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario oficial para el ciclo escolar 2026-2027 que es aplicable para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de preescolar, primaria y secundaria.

El Calendario Escolar 2026-2027 oficial de la SEP cuenta con un total de 185 días en los que se encuentran establecidos los días sin clases, las juntas de Consejo Técnico Escolar (CTE) y las vacaciones.

A diferencia del calendario para preescolar, primaria y secundaria, en cuanto a la educación normal, este calendario tiene un total de 190 días, por lo que las clases terminan en una fecha distinta.

🎉📚 ¡Llegamos al final del ciclo escolar 2025-2026! Gracias a nuestras maestras, maestros, estudiantes y familias por ser parte de un año lleno de aprendizajes, esfuerzo y grandes momentos dentro y fuera de las aulas. ✨🏫



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¿Dónde descargar el Calendario Escolar 2026-2027?

Los calendarios de la SEP fueron publicados de manera oficial el 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que este ya se encuentra disponible en la página calendarioescolar.sep.gob.mx/

El calendario descargable puede ser localizado en el Portal de Planeación y Evaluación de la SEP dando clic en el apartado Calendario escolar de la parte superior, y se debe seleccionar el Calendario Escolar 2026-2027 para obtenerlo en formato PDF.

Se tiene un total de 185 días que comienzan el 31 de agosto del 2026 y concluyen el 9 de julio del 2027, con ocho sesiones del CTE, suspensiones de labores docentes en 9 días y dos periodos de receso escolar.

¿Y si estas vacaciones pruebas algo diferente? 🎨⚽🏸



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Los días de sesión del CTE de la SEP serán los siguientes:

Viernes 25 de septiembre del 2026

Viernes 30 de octubre del 2026

Viernes 27 de noviembre del 2026

Viernes 29 de enero del 2027

Viernes 26 de febrero del 2027

Viernes 30 de abril del 2027

Viernes 28 de mayo del 2027

Viernes 25 de junio del 2027

Las suspensiones de labores docentes de la SEP serán los siguientes días:

Miércoles 16 de septiembre del 2026

Lunes 2 de noviembre del 2026

Lunes 16 de noviembre del 2026

Viernes 25 de diciembre del 2026

Viernes 1 de enero del 2027

Miércoles 6 de enero del 2027

Lunes 1 de febrero del 2027

Lunes 15 de marzo del 2027

Miércoles 5 de mayo del 2027

Los periodos de receso escolar de la SEP serán los siguientes:

Lunes 21 de diciembre del 2026 al martes 5 de enero del 2026

Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

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