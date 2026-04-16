¿Qué servicios ofrece la Seguridad social para trabajadores agrícolas?

Este 9 de abril la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural inauguró el Centro de Atención Integral para Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas en San Quintín, Baja California.

Con este nuevo centro se predente responder a las necesidades de salud y sociales de la comunidad agrícola de Baja California; además, contará con la atención centrada en la vinculación laboral, y quejas y denuncias de las y los trabajadores.

El centro de atención está orientado en facilitar el acceso a la seguridad social y a la realización de 150 trámites como la “afiliación, asignación y búsqueda del Número de Seguridad Social, corrección de datos personales, altas patronales y expedición de constancias de semanas cotizadas.”

En San Quintín se cuenta con un Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, en el que se implementarán 14 acciones para beneficiar a las y los trabajadores agrícolas, y entre estas se encuentra la instalación de Unidades Médicas Móviles.

Asimismo, se darán programas de prevención y planificación familiar, y la reconversión del Hospital Rural en un Hospital General de Zona con mayor capacidad y especialidades para poder brindar justicia y dignidas a los jornaleros agrícolas.

Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas ı Foto: Redes Sociales

Acceso a la seguridad social para personas trabajadoras del campo

El 13 de diciembre del 2023 se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados una serie de reformas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, por lo que se estableció que las y los trabajadores del campo deben acceder a la seguridad social sin importar si son asalariados permanentes o temporales.

En dichas reformas se establese que se debe contar con un contrato escrito para ejercer actos o prestar servicios y recibir el pago de un salario por las actividades relacionadas con el campo.

También señala que las personas trabajadoras del campo deben contar con habitaciones adecuadas e higiénicas, agua potable, alimentación sana y suficiente, servicios sanitarios adecuados, y asistencia médica o traslado a los lugares cercanos de atención.

Seguridad social para trabajadores agrícolas ı Foto: Especial

“Artículo 279. Personas trabajadoras del campo son las personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales” establece la Ley Federal del Trabajo.

En febrero del 2026 se impulsó la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, y esta medida está centrada a la formalización de los aproximadamente 200 mil trabajadores del sector agrícla.

Esta moficiación en la Ley de la Administración Pública Federal fortalece la inspección laboral y garantiza el acceso a la seguridad social, así como la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas.

Certificado Laboral para la Agroexportación ı Foto: Captura de pantalla

También contempla modificaciones en la Ley Federal del Trabajo y ajustes en la Ley de Comercio Exterior, con la finalidad de quemse pueda avanzar en la formalización de las y los trabajadores.

Con el Certificado Laboral para la Agroexportación se pretende reducir la informalidad que existe en los cultivos de alto valor en el país, además de que contribuye al cumplimiento de las obligaciones laborales establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Seguridad social para trabajadores agrícolas ı Foto: Especial

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