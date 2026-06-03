Alfonso Durazo rechaza acusaciones de Los Angeles Times

"Es una nota más, sin fuentes"

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó las versiones difundidas por Los Ángeles Times que lo vinculan con presuntas investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y una supuesta cancelación de visa por parte de Estados Unidos.

Las declaraciones de Alfonso Durazo se producen después de que el diario estadounidense diera a conocer que funcionarios estadounidenses investigan al gobernador sonorense y al de Tamaulipas, Américo Villarreal.

“Es una nota más, sin fuentes, como muchas otras que lamentablemente luego circulan sin absolutamente ningún sustento”, declaró Alfonso Durazo ante representantes de medios de comunicación.

El gobernador sostuvo que su trayectoria pública ha estado sujeta al escrutinio permanente y afirmó que cualquier irregularidad habría salido a la luz de manera inmediata.

🚨 ¿Por qué Alfonso Durazo está en la mira de las autoridades de Estados Unidos? Esto es lo que revela un reporte de Los Angeles Times. 🇲🇽🇺🇸https://t.co/HLWXZAsrjt — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 3, 2026

Alfonso Durazo señaló que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades estadounidenses ni mexicanas relacionada con investigaciones de carácter penal.

“Aquí no se puede ocultar absolutamente nada. Y si hubiese habido la menor corruptela, ustedes hubiesen sido los primeros en enterarse”, expresó.

Asimismo, Alfonso Durazo defendió su actuación como servidor público y afirmó que ha mantenido una conducta apegada a la legalidad durante toda su carrera política.

Uno de los puntos centrales del reportaje publicado en Estados Unidos señala que la visa del gobernador habría sido revocada durante el año pasado como parte de una investigación federal.

Sin embargo, Alfonso Durazo rechazó esa versión y afirmó que sus documentos migratorios se encuentran vigentes.

“Tampoco creo que deba ir a Estados Unidos para probar que tengo visa, tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”, respondió al ser cuestionado sobre el tema.

El gobernador Alfonso Durazo agregó que la relación institucional con autoridades estadounidenses continúa desarrollándose de manera normal.

Tras la difusión del reportaje, la coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sonora también salió al paso de las versiones publicadas por el medio estadounidense.

La titular del área, Paloma Terán, afirmó que la información es incorrecta y aseguró que Alfonso Durazo mantiene vigente su documentación para ingresar a Estados Unidos.

“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, señaló la funcionaria a través de redes sociales.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Además, sostuvo que el mandatario estatal no ha sido informado sobre alguna investigación abierta en su contra por parte de autoridades estadounidenses.

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FGR