Presunción de inocencia, ‘un derecho sagrado’, afirma Alfonso Durazo sobre caso Rocha Moya

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, a su llega a Palacio Nacional el 14 de mayo de 2026.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, opinó que la presunción de inocencia es “sagrada” y se deben de contar con pruebas al fincar alguna responsabilidad, al referirse a la acusación de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A la salida de una reunión entre gobernadores con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para una revisión al esquema IMSS-Bienestar, el también presidente del Consejo Nacional de Morena negó que su opinión sea específica sobre una persona en particular.

“Primero, la presunción de de inocencia, que es un derecho sagrado para todas, todos los mexicanos. No estamos hablando de nadie en particular”, declaró.

El mandatario estatal remarcó que se debe de contar con evidencias para sustentar los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.

“La presentación de pruebas para sustentar la presunción de culpabilidad. Si no hay pruebas, no puede haber culpabilidad para todas y todos los mexicanos. Y ahora sí que, como diría el clásico, por el bien de todos, más vale que seamos respetuosos de la presunción de inocencia, porque puede afectar a cualquiera”, afirmó.

▶ #Video | “La presunción de inocencia, que es un derecho sagrado para todas, todos los mexicanos. No estamos hablando de nadie en particular", declaró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, respecto a las acusaciones contra Rubén Rocha Moya



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¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya?

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dio a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

También fueron acusados otros ocho funcionarios y exservidores públicos de esa entidad del Pacífico, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.

Rubén Rocha, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Captura de video

Estados Unidos solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de cada uno de los imputados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentarían cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.

No obstante, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha exigido a las autoridades estadounidenses presentar pruebas “contundentes e irrefutables” para sustentar las acusaciones.

“Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, reiteró este 14 de mayo.

Con información de César Huerta.

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