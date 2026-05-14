Consejera del INE denuncia falsificación de firma y anuncia acción penal

La consejera electoral del INE, Frida Gómez Puga, en conferencia de prensa el 14 de mayo de 2026.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, denunció la difusión de un documento falso que le atribuye una supuesta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y anunció que presentará una denuncia formal por la probable comisión de delitos relacionados con la falsificación de documentos y firmas.

En un pronunciamiento ante medios de comunicación, la consejera aseguró que el escrito difundido “no fue suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina” y subrayó que “la firma que aparece en ese documento es apócrifa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica”.

Gómez Puga advirtió que “la falsificación de documentos y de firmas pudieran considerarse actos constitutivos de delito” y sostuvo que este tipo de acciones buscan “causar un detrimento a mi consejería como servidora pública en lo individual y generar una afectación grave a la confianza pública, al debate democrático y a la integridad del Instituto Nacional Electoral”.

La consejera electoral del INE, Frida Gómez Puga, en conferencia de prensa el 14 de mayo de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Consejera adelanta denuncia por probables ‘conductas constitutivas de delitos’

La consejera señaló que cualquier intento de falsificar documentos vinculados con autoridades electorales también representa “una afectación a la institucionalidad democrática del país”, debido a que el INE es responsable de “garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía y salvaguardar la integridad en nuestra vida democrática”.

Asimismo, informó que toda comunicación oficial emanada de su oficina “será realizada exclusivamente a través de los canales institucionales, conforme a los procedimientos legales correspondientes”.

La consejera electoral agregó que en las próximas horas interpondrá “la denuncia correspondiente ante la autoridad competente por la probable comisión de conductas constitutivas de delitos”, por lo que, dijo, debía cuidar el debido proceso, motivo por el que rechazó responder preguntas de los representantes de medios de comunicación.

La consejera electoral del INE, Frida Gómez Puga. ı Foto: Cuartoscuroo

“Confío plenamente en que las autoridades competentes realizarán la investigación necesaria para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho”, expresó.

Gómez Puga hizo “un llamado respetuoso, pero firme” para actuar con responsabilidad en la difusión de información no verificada, al advertir que la desinformación puede afectar “personas, instituciones y la confianza pública” , por lo que consideró indispensable “privilegiar la verdad, la legalidad y la responsabilidad democrática”.

Frida Gómez, una de las tres nuevas consejerías del INE

Frida Denisse Gómez Puga es una de las dos consejeras electorales elegidas por la Cámara de Diputados, junto al consejero Arturo Manuel Chávez López, el pasado 21 de abril.

El 22 de abril, las tres consejerías rindieron protesta ante el Consejo General del INE para desempeñar sus funciones por un periodo de nueve años, hasta el 21 de abril de 2035.

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cehr