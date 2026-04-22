Rinden protesta ante el INE los tres nuevos consejeros

Consejera presidenta del INE toma protesta a las consejeras y el consejero electorales.

En sesión solemne del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las tres nuevas consejerías: Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, rindieron protesta.

Durante el acto protocolario, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, fundamentó el procedimiento con base en la legislación vigente y manifestó su confianza en el desempeño del y las nuevas integrantes del Consejo General.

“Confío que en el desempeño de esta importante encomienda ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático del país. Bienvenidos” Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE



Las consejeras y el consejero electorales se mantendrán en el cargo por un periodo de nueve años, desde este miércoles y hasta el 21 de abril de 2035.

Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López rindieron protesta como consejeras y consejero electorales en el INE. ı Foto: Cuartoscuro

Al tomar la palabra, Frida Denisse Gómez Puga consideró “un altísimo honor” asumir como consejera electoral y subrayó que la imparcialidad es una obligación, pues el cargo “no admite ambigüedades, aspiraciones, opciones y simples narrativas”.

“Hoy asumo este cargo con el compromiso de representar no sólo una trayectoria profesional, sino toda una historia colectiva de mujeres y hombres, personas bien nacidas y forjadas en el esfuerzo” Frida Gómez Puga, consejera electoral



Tras recordar que es la primera mujer nacida en Tamaulipas en ocupar una consejería electoral del INE, se comprometió a trabajar por la paridad del género, la inclusión y la igualdad sustantiva, al señalar que “la democracia no será plena mientras existan barreras que impidan a las personas ejercer sus derechos en condiciones de igualdad”.

Por su parte, la consejera Blanca Yassahara Cruz García afirmó estar “profundamente comprometida” con la función electoral y la democracia, y consideró urgente mejorar la percepción pública del INE, además de privilegiar el diálogo “tolerante, respetuoso y abierto” tanto entre los integrantes del Consejo General como con los actores políticos.

Al reconocer que existen áreas de oportunidad para el INE, enlistó algunos desafíos como fortalecer la legitimidad institucional para recuperar la confianza ciudadana, impulsar la profesionalización del personal, avanzar en la paridad de género y garantizar la equidad en los procesos electorales.

“La democracia construye la casa común dentro de un proyecto de sociedad, donde todas y todos estamos incluidos y tenemos un lugar; por ello, invito a fortalecer este Instituto Nacional Electoral como la casa de todas las voces, como defensor de todos los propósitos de libertad y como promotor del diálogo que conduce a la concordia social” Blanca Cruz García, consejera electoral



Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López rindieron protesta como consejeras y consejero electorales en el INE. ı Foto: Cuartoscuro

INE debe ‘caminar al lado de las transformaciones’: Arturo Chávez López

Tras recordar lo que describió como “un gran paso para la democracia”, el consejero Arturo Manuel Chávez López repasó la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) para señalar que el INE debe “caminar al lado de las transformaciones que está viviendo la sociedad”.

En ese sentido, apuntó que es necesario abrir el “debate político sobre las nuevas formas de entender la democracia” en México, además de fomentar el diálogo respetuoso que permita “construir y procesar las diferencias, no para destruir ni descalificar” sino para recuperar “el espíritu ciudadano del Instituto Nacional Electoral“.

“Hoy tenemos que revisar qué es lo que acertadamente a lo largo de esta historia ha construido el Instituto Nacional Electoral, pero también que en qué hemos fallado como institución, porque solo se crece si uno reconoce los errores que uno ha cometido” Arturo Chávez López, consejero electoral



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cehr