MC representa a colectivos de búsqueda y anuncia juicios políticos contra la CNDH

En el marco del Día de Conmemoración de las Victimas

La diputada emecista Laura Ballesteros expresó su respaldo a colectivos y personas buscadoras de desaparecidos en una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, en el marco de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La legisladora aseguró que el recinto legislativo “es la casa” de las víctimas y de sus familias, al tiempo que subrayó la necesidad de visibilizar la crisis de desapariciones en el país, a la que calificó como una “crisis de lesa humanidad” y uno de los principales problemas que enfrenta el Estado mexicano.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano ı Foto: Cuartoscuro

Ballesteros señaló que los colectivos representan “la última célula moral” de defensa de la dignidad y la justicia en el país, y afirmó que la problemática de desapariciones es una crisis “transexenal” que atraviesa a gobiernos de distintos partidos y niveles.

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Durante su intervención, sostuvo que el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad no solo en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también en garantizar justicia, reparación del daño y no repetición.

En una segunda participación, la diputada reiteró su acompañamiento a las familias y aseguró: “Sus hijos son nuestros hijos, y hasta encontrarlos los vamos a buscar”.

Asimismo, anunció la presentación de los primeros cuatro juicios políticos contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a quien acusó de presunta negligencia, omisiones y falta de cumplimiento de sus funciones frente a la crisis de desapariciones en México.

Ballesteros argumentó que la CNDH debió ejercer un papel más activo como contrapeso institucional para garantizar la atención y protección de las víctimas y sus familias.

La legisladora también señaló que la llamada “guerra contra el crimen organizado” ha contribuido a la crisis actual, al considerar que personas desaparecidas han sido víctimas directas de este contexto de violencia.

Finalmente, informó que los juicios políticos serán presentados por colectivos y familiares de víctimas, quienes, dijo, han elaborado iniciativas de manera ciudadana desde distintas regiones del país, y reiteró que continuará acompañando sus demandas en el Congreso.

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MSL