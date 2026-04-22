Comité de la ONU llama a fortalecer respuesta ante desapariciones forzadas en México

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, subrayó la necesidad de reforzar tanto las acciones internas como la cooperación internacional para enfrentar el problema de las desapariciones forzadas a nivel global.

En un mensaje emitido de manera paralela a la conferencia de prensa del señor Volker Türk, Albán destacó que estos dos enfoques “no son excluyentes”, sino complementarios para atender una crisis que persiste en diversos países.

En el caso de México, el Comité reconoció los avances en materia normativa e institucional que se han desarrollado en los últimos años. Sin embargo, también señaló de manera reiterada que existe una implementación insuficiente de dicho marco legal, lo que limita su efectividad frente a un fenómeno que continúa siendo una crisis.

Colectivos de familiares de desaparecidos protestaron afuera del Centro Cultural España ı Foto: Cuartoscuro

“El análisis del Comité responde a la aplicación rigurosa de la Convención”, indicó Albán, al explicar que las observaciones realizadas se basan en estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, informó que la decisión adoptada por el organismo ha sido elevada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, instancia que será la encargada de pronunciarse al respecto.

Finalmente, el presidente del Comité enfatizó que el objetivo común entre las instancias de la ONU y las autoridades mexicanas debe centrarse en fortalecer la respuesta del Estado, con el acompañamiento internacional necesario, en beneficio de las víctimas.

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MSL