Trasciende que Claudia Sheinbaum evalúa a Roberto Lazzeri como embajador de México en EU.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evalúa a Roberto Lazzeri, director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como reemplazo de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos, según trascendió en medios de comunicación como Bloomberg.

La posible salida de Moctezuma marcaría el segundo ajuste de alto nivel dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el inicio del nuevo gobierno. El diplomático asumió la embajada en 2021, durante la administración de López Obrador, y encabezó la relación bilateral en un período atravesado por tensiones comerciales y migratorias.

El posible relevo adquiere peso en la antesala de una nueva ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, clave para la agenda económica regional, en un contexto donde la presión política del presidente Donald Trump se eleva con llamados a endurecer las acciones contra organizaciones criminales.

La situación de connacionales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos también mantiene un foco permanente en la relación bilateral. Este frente, según analistas, exige interlocución constante con autoridades estadounidenses y capacidad de negociación en temas consulares.

El perfil de Lazzeri acumula experiencia en financiamiento al desarrollo. Desde agosto dirige de forma simultánea Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior, dos entidades clave para la promoción económica y el apoyo a empresas exportadoras. Su eventual llegada a Washington introduciría un perfil técnico en un momento donde comercio, inversión y seguridad dominan la agenda.

Hasta ahora, la Presidencia no ha confirmado cambios oficiales. Sin embargo, el análisis interno refleja una reconfiguración estratégica en la política exterior mexicana, con énfasis en fortalecer la interlocución ante desafíos comerciales y migratorios de alto impacto con el gobierno de Donald Trump.

¿Quién es Roberto Lazzeri?

Roberto Lazzeri fue nombrado director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) en el año 2025.

Es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años en el sector financiero tanto público como privado.

En el sector público se ha desempañado en la Secretaría de Finanzas (2005) del entonces Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Para 2009, se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras).

En 2022, ocupó la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Ahora, trasciende que su perfil es analizado para reemplazar a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos.

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JVR