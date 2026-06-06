Secretario de Marina se reúne con mandos navales de EU; acuerdan reforzar cooperación bilateral

La Armada de México y la Guardia Costera estadounidense reforzarán ejercicios de búsqueda y rescate, capacitación e intercambio operativo.

El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo reuniones de trabajo con mandos de la Armada estadounidense y de la Guardia Costera de EU, con quienes se acordó reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En un comunicado, la Semar informó que Morales Ángeles sostuvo reuniones de trabajo en Washington, D.C., del 3 al 5 de junio con los mandos navales de Estados Unidos.

México y Estados Unidos acordaron ampliar acciones conjuntas contra actividades ilícitas, pesca ilegal y amenazas en rutas marítimas estratégicas. ı Foto: Semar

Resultado de ellos, se acordó reforzar la cooperación en materia de seguridad marítima, combate a la delincuencia organizada transnacional, búsqueda y rescate, así como contra la pesca ilegal.

Durante los encuentros con los almirantes James W. Kilby y Kevin E. Lunday, ambas naciones acordaron mantener mecanismos de coordinación bajo principios de respeto a la soberanía, cooperación y confianza mutua.

La dependencia señaló que el ámbito marítimo se mantiene como uno de los espacios más relevantes de la relación bilateral, debido a su impacto en el comercio, la protección de recursos naturales y la seguridad regional.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo reuniones con autoridades navales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación marítima bilateral. ı Foto: Semar

Por otro lado, según el comunicado, las autoridades estadounidenses reconocieron las capacidades operativas de la Armada de México, incluyendo el modelo de vigilancia integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, además del uso de sistemas no tripulados para rastreo y reconocimiento marítimo.

Destacan importancia de mantener acuerdos de seguridad y cooperación

Morales Ángeles destacó la importancia de continuar fortaleciendo la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo creado en 2008 para coordinar acciones contra actividades ilícitas en el mar.

En materia ambiental, México refrendó su compromiso con la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, particularmente en el Golfo de California y el Golfo de México.

Autoridades de ambos países destacaron la importancia de mantener una coordinación marítima basada en soberanía, confianza y responsabilidad compartida. ı Foto: Semar

La agenda también incluyó acuerdos para reactivar los ejercicios binacionales de Búsqueda y Rescate Marítimo (SAREX), ampliar la capacitación del personal naval y mejorar la respuesta ante emergencias.

Asimismo, se anunció la implementación del sistema SAROPS 4.5, herramienta desarrollada con apoyo de la Guardia Costera estadounidense que permitirá optimizar operaciones para localizar personas, embarcaciones y aeronaves en riesgo.

La Semar indicó que la cooperación bilateral también abarca áreas como protección portuaria, ciberseguridad, capacitación especializada y ejercicios multinacionales para fortalecer las capacidades navales de ambos países.

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