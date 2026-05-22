México y Unión Europea firman acuerdo renovado y amplían relación en materia de salud y seguridad

El Gobierno de México y la Unión Europea firmaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado con el que además de ampliarse la relación comercial se acordó extender la colaboración en materia de salud, seguridad y cuidado marítimo.
En un desplegado de 21 puntos, ambas partes dieron a conocer los acuerdos con los que se afianza la conjunción de los esfuerzos y compromisos que cada uno asumió para alcanzar un comercio más justo y basado en reglas.
“Esta Cumbre marca un nuevo capítulo en nuestra asociación estratégica, caracterizada por un espíritu renovado de cooperación y una visión compartida del futuro. En un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos decidido ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra Asociación Estratégica, basándonos en nuestra historia compartida, valores y nuestro compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas”, señaló la declaración.
Las presidentas Claudia Sheinbaum Pardo y Úrsula Von der Leyen firmaron el Acuerdo Global Modernizado, con el que se afianza la relación entre ambas partes.
En su mensaje, Úrsula Von der Leyen, destacó que la renovación del acuerdo con México se acopla a los principios de la región y cumplimiento de objetivos centrales para crear un mayor valor a ambos lados del Atlántico.
Subrayó que este nuevo acuerdo cubre áreas que el anterior no contemplada, lo que facilitará la participación de inversiones en México.
A los agricultores europeos aseguró que este acuerdo permitirá ahorros de hasta cien millones de dólares.
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FGR