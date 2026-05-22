México y Unión Europea firman acuerdo renovado y amplían relación en materia de salud y seguridad

El Gobierno de México y la Unión Europea firmaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado con el que además de ampliarse la relación comercial se acordó extender la colaboración en materia de salud, seguridad y cuidado marítimo.

En un desplegado de 21 puntos, ambas partes dieron a conocer los acuerdos con los que se afianza la conjunción de los esfuerzos y compromisos que cada uno asumió para alcanzar un comercio más justo y basado en reglas.

“Esta Cumbre marca un nuevo capítulo en nuestra asociación estratégica, caracterizada por un espíritu renovado de cooperación y una visión compartida del futuro. En un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos decidido ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra Asociación Estratégica, basándonos en nuestra historia compartida, valores y nuestro compromiso con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas”, señaló la declaración.

Las presidentas Claudia Sheinbaum Pardo y Úrsula Von der Leyen firmaron el Acuerdo Global Modernizado, con el que se afianza la relación entre ambas partes.

Acto en Palacio Nacional. ı Foto: Yulia Bonilla.

En su mensaje, Úrsula Von der Leyen, destacó que la renovación del acuerdo con México se acopla a los principios de la región y cumplimiento de objetivos centrales para crear un mayor valor a ambos lados del Atlántico.

Subrayó que este nuevo acuerdo cubre áreas que el anterior no contemplada, lo que facilitará la participación de inversiones en México.

A los agricultores europeos aseguró que este acuerdo permitirá ahorros de hasta cien millones de dólares.

Bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea. Palacio Nacional https://t.co/e669l83DWV — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 22, 2026

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FGR