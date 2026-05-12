Marina despliega ayuda tras desborde del Río de los Remedios

La Secretaría de Marina (Semar) desplegó este martes un operativo de apoyo en la alcaldía Azcapotzalco, luego del desbordamiento del Río de los Remedios registrado a la altura de Calzada de las Armas y Liberato Lara, una de las zonas afectadas por las fuertes lluvias en el Valle de México.

La dependencia federal informó que fueron movilizados 54 elementos navales y nueve vehículos como parte de las acciones de auxilio implementadas bajo el Plan Marina, estrategia enfocada en la atención de emergencias y protección a la población civil.

De acuerdo con el reporte oficial, las labores se concentran en la limpieza de calles, retiro de lodo, saneamiento de vialidades y resguardo perimetral en los puntos impactados por la contingencia. Los trabajos se realizan en coordinación con distintos cuerpos de emergencia y autoridades locales que mantienen presencia en la zona.

Marina moviliza brigadas por inundaciones en Azcapotzalco ı Foto: SEMAR

La acumulación de agua y el desbordamiento del cauce provocaron afectaciones en calles y áreas cercanas, por lo que personal de la Marina se sumó a las tareas para agilizar la recuperación de espacios y reducir riesgos para habitantes y automovilistas.

“La prioridad es el auxilio a la población civil”, señaló la Semar al detallar que las acciones forman parte de los protocolos de atención inmediata ante fenómenos que representan peligro para la ciudadanía.

Los elementos navales continúan realizando recorridos y maniobras de saneamiento en el área afectada, donde también se mantiene vigilancia para evitar incidentes adicionales derivados de las condiciones del terreno y el arrastre de residuos.

Marina moviliza brigadas por inundaciones en Azcapotzalco ı Foto: SEMAR

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de intervenciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta institucional durante emergencias ocasionadas por lluvias intensas, inundaciones o desbordamientos en distintas regiones del país.

Al cierre del reporte oficial, la dependencia reiteró que estas acciones forman parte de su plan “Servir a México”, mecanismo mediante el cual brinda apoyo a la población en situaciones de desastre o contingencia.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar transitar por zonas con encharcamientos o corrientes de agua, mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños en Azcapotzalco.

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MSL