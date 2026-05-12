Lluvias afectan por segundo día a la CDMX; activan alertas Amarilla y Naranja

Un encharcamiento por las intensas lluvias de este 12 de mayo en la Ciudad de México.

Por segundo día consecutivo, las intensas lluvias que persisten en la Ciudad de México han provocado diversas afectaciones en distintos puntos de las 16 alcaldías, donde se activaron las alertas Amarilla y Naranja ante el pronóstico de fuertes precipitaciones y posible caída de granizo.

Desde alrededor de las 12:00 horas se han registrado lluvias en las alcaldías Magdalena Conteras y Tlalpan, que posteriormente se extendieron a Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que las precitaciones continuarán y podrían intensificarse durante la tarde y noche de este 12 de mayo. Además, señaló que las lluvias podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica.

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Ocho alcaldías en Alerta Naranja

Por lo anterior, activó la Alerta Naranja para ocho alcaldías, en las que prevé lluvias fuertes y posible caída de granizo entre las 16:00 y 23:00 horas:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Alerta Amarilla en otras ocho alcaldías

Al mismo tiempo, se activó la Alerta Amarilla para otras ocho demarcaciones, ante los peligros asociados a las lluvias fuertes, como encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas o árboles.

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Reportan encharcamientos, inundaciones...

Debido a las copiosas lluvias, se han reportado encharcamientos, inundaciones y fuertes corrientes de agua en distintos puntos de la Ciudad de México.

Uno de los puntos afectados fue la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa, donde se registró una importante acumulación de agua de lluvia que alcanzó 50 centímetros de profundidad, de acuerdo con el Heroico Cuerpo de Bomberos.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de anegación en📍Felipe Ángeles esquina Plan de Ayala, col. Santa María Aztahuacan, @Alc_Iztapalapa.#Tlaloque2026🌧 pic.twitter.com/FZBcJI3Zov — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 12, 2026

Asimismo, un severo encharcamiento sobre la avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, entorpeció la circulación en pleno Centro Histórico, donde personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) atendió una anegación en la Plaza de la Constitución.

Otro encharcamiento afectó la calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la estación Tecoloxtitlán de la Línea 10 del Trolebús Elevado, situación que fue atendida por personal de la Segiagua.

Asimismo, las precipitaciones han provocado afectaciones en el servicio del transporte público, como el Metro de la Ciudad de México, que activó la “marcha de seguridad” en sus 12 líneas, medida que puede ocasionar avance lento de los trenes y mayores tiempos de traslado.

Por su parte, el Cablebús, realizó el desembarque de usuarios en Línea 3, que conecta las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, debido a la presencia de actividad eléctrica.

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cehr