Adrián Rubalcava supervisa mantenimiento al sistema de frenado de trenes NM02 del Metro

En el marco del mantenimiento a trenes que realiza el Metro, el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, supervisó las acciones preventivas y correctivas al sistema de tracción-frenado de los trenes modelo NM02, los cuales corren por la Línea 2, estratégica para la movilidad hacia el estadio sede del próximo Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

En el recorrido por el taller Tasqueña, Rubalcava Suárez verificó el mantenimiento de los bloques de frenado de servicio, que combina elementos neumáticos y mecánicos para accionar las zapatas, las cuales equivalen a las balatas de un automóvil.

En total, cada tren modelo NM02 utiliza 140 zapatas sintéticas, a diferencia de las zapatas de madera que emplean modelos más antiguos.

Los bloques de frenado de servicio también reciben mantenimiento en el sistema de aire comprimido, que interactúa con la activación o desactivación de las zapatas.

En la supervisión, Rubalcava Suárez destacó que la administración que encabeza ha fortalecido el mantenimiento de los trenes NM02 con la adquisición de materiales esenciales para esta labor, a través del RAS (Reabastecimiento Automático Sistematizado).

La Línea 2 del Metro es utilizada a diario por un millón de personas, aproximadamente, considerando las correspondencias con las Líneas 1, 3, 7, 8, 9 y 12. Corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, con 24 estaciones de servicio y actualmente recibe mantenimiento integral que será perdurable más allá del Mundial de Futbol.

Desde el Taller Tasqueña supervisamos el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de frenado de los trenes NM02 que operan en la Línea 2 del @MetroCDMX.



Seguimos fortaleciendo el mantenimiento de nuestros trenes, como lo ha instruido la #JefaDeGobierno @ClaraBrugadaM,… pic.twitter.com/9durBqH1l1 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 12, 2026

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JVR