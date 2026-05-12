Presunta amenaza de bomba provoca evacuación en CECyT 5 del IPN

Una presunta amenaza de bomba provocó este martes la evacuación preventiva del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 5 “Benito Juárez” del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la alerta fue recibida durante el horario escolar, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de seguridad al interior del plantel. Estudiantes, docentes, personal administrativo y trabajadores fueron desalojados de manera preventiva mientras autoridades realizaban una revisión completa de las instalaciones.

La movilización generó presencia de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en las inmediaciones del inmueble localizado sobre la calle Emilio Dondé. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil, bomberos y especialistas del agrupamiento Zorros, encargado de atender reportes relacionados con posibles artefactos explosivos.

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🚨Esta mañana se reporto una amenaza de artefacto explosivo al interior del CECyT No. 5 del IPN, ubicado en Ayuntamiento esquina Enrico Martínez, colonia Centro.



Alc. Cuauhtémoc #cdmx pic.twitter.com/XPQUMa9UUE — Crónica NLD (@CronicasLDN) May 12, 2026

Videos compartidos en redes sociales mostraron a decenas de estudiantes permaneciendo en calles cercanas al plantel mientras se desarrollaban las labores de inspección. Padres de familia también acudieron a la zona tras enterarse de la evacuación.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el hallazgo de algún explosivo, por lo que el hecho continúa manejándose como una presunta amenaza en tanto concluyen las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, horas más tarde, la dirección del CECyT 5 emitió un comunicado dirigido a la comunidad estudiantil en el que informó que se llevaron a cabo los protocolos correspondientes dentro de las instalaciones.

“Las actividades para el turno vespertino se llevarán a cabo con normalidad”, señaló la institución a través del aviso difundido en canales oficiales.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre la localización de algún artefacto explosivo, por lo que el caso continúa manejándose como una presunta amenaza mientras concluyen las investigaciones correspondientes.

Asimismo, no se reportaron personas lesionadas ni incidentes mayores derivados de la evacuación preventiva. Las autoridades educativas exhortaron a estudiantes y padres de familia a mantenerse atentos únicamente a la información oficial emitida por el plantel y dependencias de seguridad.

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MSL