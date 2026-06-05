Marina suma otro buque al arrecife artificial de Tamaulipas

La Secretaría de Marina incorporó el casco del ex buque ARM “Zamora” al Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, mediante un hundimiento controlado realizado este 5 de junio a 43 millas náuticas, equivalentes a 79.63 kilómetros, al sureste de Matamoros.

El hundimiento controlado estuvo a cargo de la Primera Región Naval de la Armada de México, que realizó la maniobra en aguas del Golfo de México como parte de una estrategia para crear refugios marinos y favorecer la recuperación de ecosistemas.

Con esta acción, la dependencia busca ampliar hábitats para especies de flora y fauna marina, además de apoyar la supervivencia, crecimiento y reproducción de especies comerciales como el huachinango, una de las más relevantes para la actividad pesquera regional.

Hunden ex buque Zamora para crear nuevos refugios marinos frente a Matamoros ı Foto: Marina

Quince días antes, la Marina efectuó una operación similar con el ex buque Onjuku, también dentro del Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas. Ambos procedimientos, de acuerdo con la institución, cumplieron normas ambientales, marítimas y de navegación.

Para concretar el hundimiento, personal naval coordinó la preparación técnica del casco y verificó las condiciones oceanográficas y operativas en la zona autorizada, con el objetivo de reducir riesgos durante la maniobra.

Los arrecifes artificiales funcionan como estructuras submarinas que imitan características de un arrecife natural. Pueden integrarse con embarcaciones que concluyeron su vida útil, piezas de concreto u otros materiales aptos para apoyar la conservación o recuperación de ambientes marinos.

A través de este sistema, la Secretaría de Marina informó que busca contribuir al incremento de la biodiversidad, al desarrollo de turismo sostenible, a la investigación científica y al fortalecimiento de la pesca en el Golfo de México.

Hunden ex buque Zamora para crear nuevos refugios marinos frente a Matamoros ı Foto: Marina

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MSL