Marina regulariza Puerto de Loreto; ya es Puerto de Altura

La Secretaría de Marina (Semar) informó que regularizó el Puerto de Loreto, en Baja California Sur, otorgándole la categoría de Puerto de Altura mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril pasado, poniendo fin a 20 años de operación irregular.

En un comunicado, la dependencia detalló que desde el año 2006, el recinto recibía embarcaciones de navegación internacional sin estar habilitado para ello.

La Secretaría informó que la medida forma parte de las acciones de “fortalecimiento administrativo y normativo del Sistema Portuario Nacional” ,y que su objetivo es brindar certeza jurídica a las operaciones del puerto, dando cumplimiento a la normatividad nacional e internacional aplicable.

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El proceso fue impulsado formalmente por el gobierno de Baja California Sur, el 20 de mayo de 2024, cuando la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de BCS (API BCS) solicitó a la Secretaría de Marina el cambio de categoría, con el objetivo de “impulsar el desarrollo económico de la región”.

Vista del puerto, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Previo a la publicación del decreto, la dependencia celebró tres reuniones con actores involucrados para aclarar el alcance de la medida, obteniendo, según su propio informe, “líneas de acción en respaldo a esta medida”.

Con esta resolución, Loreto se integra formalmente al esquema regulatorio que rige los puertos mexicanos habilitados para recibir tráfico internacional.

El cambio de estatus jurídico permitirá atraer capitales para la mejora de servicios portuarios que antes eran inviables bajo el esquema de cabotaje, y posicionará a Loreto en igualdad de condiciones con otros destinos de altura, diversificando su oferta más allá del turismo terrestre tradicional.

La Secretaría de Marina señaló finalmente que con estas acciones refrenda “su compromiso con el ordenamiento, regulación y modernización de los puertos” del país, así como su participación en “la protección de los intereses marítimos nacionales y la conservación del medio ambiente marino”.