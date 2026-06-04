Niegan amparo a capitán de la Marina acusado de operar red de huachicol fiscal

Elementos de la Marina y de la SSPC resguardan el buque asegurado, ayer.

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de México negó el amparo que promovió el capitán de navío, Humberto Enrique López Arellano, frente a la vinculación a proceso y la medida cautelar dictadas dentro del expediente por huachicol fiscal en aduanas marítimas.

La decisión mantiene al ex marino en reclusión dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, mientras su defensa agota el recurso de revisión, que ya fue admitido y turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

Desde septiembre del año pasado, López Arellano enfrenta la causa penal 325/2025. Una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Gana Gato 3018 del 4 de junio del 2026

Ante el juzgado, la Fiscalía General de la República (FGR) le atribuyó la presunta simulación de revisiones a buques cargados con combustible y la obtención de más de 13 millones de pesos durante cuatro años, mientras ocupaba el cargo de director de Supervisión de Aduanas Marítimas.

Fernando Farías Laguna enfrenta acusaciones de la FGR por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustibles ı Foto: Cuartoscuro

El fallo sostuvo que “la Justicia de la Unión NO ampara Ni protege a (Enrique López Arellano)”, por lo que los actos reclamados por el ex mando naval no quedaron sin efecto. Pese a esa resolución, la defensa presentó una impugnación contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 905/2025.

El recurso ya fue aceptado para que un tribunal colegiado revise la legalidad del fallo emitido por el juez Jorge Adrián Cruz Flores.

Respecto del expediente penal, las indagatorias ubican el caso dentro de una presunta red de huachicol fiscal relacionada con operaciones en instalaciones marítimas bajo control de la Secretaría de Marina (Semar). En la causa también aparecen señalamientos contra el ex vicealmirante Manuel Roberto y su hermano el ex contralmirante Fernando Farías Laguna.

Esta decisión se suma al del Capitán de la Marina Clímaco Aldape Utrera, quien también seguirá recluido en el Altiplano, luego de que el mismo juzgado rechazó concederle protección federal contra su vinculación a proceso dentro de esa investigación.

Con ambas determinaciones, los dos ex mandos navales continuarán sujetos a prisión preventiva mientras avanzan los recursos judiciales y la causa penal abierta por la presunta operación irregular de combustibles en aduanas marítimas.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL