Asegura Semar armas y explosivos tras persecución en San Ignacio, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) llevaron a cabo una persecución en San Ignacio, Sinaloa, que, si bien no derivó en detenciones, culminó con el aseguramiento de un amplio arsenal, que incluyó 23 artefactos explosivos.

A través de un comunicado difundido a los medios de comunicación, la Semar informó que los hechos ocurrieron en días recientes, cuando elementos suyos llevaban a cabo recorridos de seguridad en las inmediaciones de la localidad Higueras de Ponce, en el municipio de San Ignacio.

Elementos de la Semar decomisan arsenal incluidos explosivos. ı Foto: Semar

Ahí, notaron la presencia de dos camionetas pick up, las cuales viajaban a exceso de velocidad.

Los elementos de la Semar intentaron dar alcance a los vehículos, pero los conductores descendieron de los mismos y abrieron fuego contra los agentes, de forma que lograron esconderse entre la maleza.

Elementos de la Semar persiguieron a camionetas pick up, pero conductores lograron escapar. ı Foto: Semar

Pese a perder contacto con los presuntos agresores, los elementos de la Semar localizaron los vehículos y llevaron a cabo una inspección, en donde localizaron un amplio arsenal compuesto por:

Más de dos mil cartuchos

13 chalecos tácticos

Seis placas balísticas

23 artefactos explosivos

Diversas cintas eslabonadas

Aunque presuntos generadores de violencia escaparon, los elementos inspeccionaron el vehículo. ı Foto: Semar

Los explosivos fueron inhabilitados por personal naval especializado, mientras que el resto de elementos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Decomiso de explosivos sigue a detención de 13 presuntos ‘Chapitos’

El decomiso efectuado en San Ignacio, Sinaloa, sigue a la detención, el sábado, de 13 presuntos generadores de violencia en Mazatlán, quienes estarían relacionados con la célula delictiva “Los Chapitos”.

La detención ocurrió tras labores de patrullaje en la autopista Tepic - Mazatlán, donde elementos de la Semar fueron víctimas de una agresión por parte de pobladores de la zona.

Detienen a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos", en Mazatlán, Sinaloa. ı Foto: Semar

Ante esto, los elementos de seguridad repelieron la agresión, lo que derivó en la detención de 13 de las personas que participaron en ella.

“Elementos navales repelieron la agresión, logrando con ello, la detención de 13 presuntos infractores de la ley, presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada”, se lee en el comunicado.

A los detenidos también les fueron aseguradas varias armas, entre ellas:

12 armas largas

Mil 940 cartuchos

96 cargadoras

Tres artefactos explosivos improvisados

11 chalecos tácticos

10 pares de placas balísticas

De acuerdo con reportes extraoficiales, los detenidos estarían relacionados con la célula “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, parcialmente responsable de la violencia que azota al estado por su enfrentamiento con la facción “La Mayiza”.

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