Calendario escolar 2026-2027: SEP publica cómo quedaría

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria el anteproyecto del calendario escolar 2026-2027, en el que plantea cómo quedaría organizado el próximo ciclo escolar para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México.

Sin embargo, el calendario aún no es oficial, ya que deberá concluir el proceso regulatorio antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El proyecto contempla 185 días efectivos de clases y establece las fechas tentativas para el inicio y fin del ciclo escolar, además de los periodos vacacionales de invierno y Semana Santa, las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), las jornadas de evaluación y los días de suspensión de labores docentes y escolares.

¿Cuándo iniciaría el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la propuesta de la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 31 de agosto de 2026 y concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

El proyecto mantiene el esquema de 185 días de actividades escolares y contempla una semana adicional de descanso para el personal docente antes del arranque de clases, como parte de los ajustes anunciados por el Gobierno federal.

Así quedarían las vacaciones

El anteproyecto establece dos periodos vacacionales durante el ciclo escolar:

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 .

Vacaciones de Semana Santa: del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Además, el calendario incluirá los días de suspensión de labores docentes por sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), así como los descansos oficiales marcados por la legislación mexicana.

Propuesta de calendario SEP ı Foto: SEP

¿El calendario ya es oficial?

No. Aunque la SEP ya presentó la propuesta, el calendario escolar 2026-2027 aún no tiene carácter oficial.

El documento deberá concluir su proceso regulatorio y posteriormente publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Será hasta ese momento cuando las fechas sean obligatorias para las escuelas de educación básica en el país.

Mientras tanto, madres, padres de familia, docentes y estudiantes ya pueden tomar como referencia las fechas planteadas por la dependencia para planear el próximo ciclo escolar, aunque deberán mantenerse atentos a la publicación del acuerdo definitivo por parte de la SEP.

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MSL