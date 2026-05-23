Marina detiene a 13 presuntos integrantes de ‘Los Chapitos’ tras repeler agresión en Mazatlán, Sinaloa

La Secretaría de Marina (Semar) repelió la agresión de un grupo de civiles y efectuó la detención de 13 de ellos, en Mazatlán, Sinaloa, quienes estarían presuntamente vinculados a la célula criminal “Los Chapitos”.

A través de un comunicado, la Semar informó que, durante recorridos de disuasión y patrullaje en la carretera autopista Tepic - Mazatlán, elementos suyos fueron víctimas de una agresión por parte de “pobladores de la zona”.

Según el comunicado, en respuesta, los elementos de la Semar repelieron la agresión, sin bajas para ninguna de las partes, pero con el resultado de lograr la detención de 13 de las personas que participaron en ella.

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Aspecto de un recorrido de patrullaje de elementos de la Semar. ı Foto: Semar

“Elementos navales repelieron la agresión, logrando con ello, la detención de 13 presuntos infractores de la ley, presuntamente pertenecientes a la delincuencia organizada”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la Semar detalló que a los detenidos les fueron asegurados:

12 armas largas

Mil 940 cartuchos

96 cargadoras

Tres artefactos explosivos improvisados

11 chalecos tácticos

10 pares de placas balísticas

Los detenidos y lo asegurado fueron “puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondiente”, se lee en el comunicado.

Detenidos serían de “Los Chapitos”

De manera extraoficial, medios de comunicación reportaron que los 13 detenidos pertenecen a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, con fuerte presencia en el estado y parcialmente responsables de la situación de violencia en el estado.

Lo anterior debido al conflicto desatado con la célula “Los Mayos” o “La Mayiza” por el control territorial tras la captura del histórico líder Ismael “El Mayo” Zambada, en 2024.

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Zambada García está en manos de autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por empresa criminal continua (narcotráfico) y lavado de dinero. La audiencia de sentencia de “El Mayo” está programada para el 20 de julio, si bien se ha pospuesto en diversas ocasiones.

El aplazamiento responde, según su defensor, Frank Perez, a una imposibilidad para reunir las pruebas necesarias que permitan abogar a favor de su cliente, a causa de la inestabilidad que, acusa, se vive en el estado.

“El Mayo” Zambada busca un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos. No obstante, aún con la pena mínima por los cargos que se le imputan, el líder criminal, de 70 años de edad, pasaría el resto de sus días en la cárcel.

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