Afecta producción nacional, argumentan

Productores de plátano en Tabasco piden al Gobierno federal frenar ingreso ilegal desde Guatemala

Unión de productores de Tabasco pidieron al Gobierno federal atender situaciones que afectan al cultivo de plátano, especialmente ingreso ilegal desde Guatemala; solicitan reunión directa con presidenta

Campo de plátano, en una fotografía compartida por la Unión.
Campo de plátano, en una fotografía compartida por la Unión. Foto: Unión Agrícola Regional de la Sierra del Estado de Tabasco Productores de Plátano
Por:
Arturo Meléndez

La Unión Agrícola Regional de la Sierra del Estado de Tabasco Productores de Plátano solicitó al Gobierno federal intervenir para frenar el ingreso ilegal de plátano a través de la frontera con Guatemala, toda vez que, consideró, esta situación agrava la crisis que enfrenta el sector y pone en riesgo la producción nacional.

En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, productores de municipios como Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Cunduacán y Huimanguillo, además de zonas del norte de Chiapas, señalaron que la actividad platanera arrastra problemas desde hace varios años debido a fenómenos climáticos y afectaciones económicas.

Productores denuncian diversos factores que afectan el cultivo de plátano.
Productores denuncian diversos factores que afectan el cultivo de plátano. ı Foto: PxHere

Los representantes del sector indicaron que las inundaciones, las sequías prolongadas y los vientos intensos han reducido las áreas productivas y provocado pérdidas de empleos en la región. Aseguraron que esta situación ha impactado directamente la economía local.

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Sin embargo, afirmaron que el problema más urgente corresponde a la entrada irregular de producto extranjero, particularmente el procedente de la frontera con Guatemala.

Según explican los productores en el documento, esta práctica ha provocado una distorsión en los precios nacionales y también representa riesgos sanitarios para el campo mexicano.

A propósito, advirtieron sobre la posible introducción del Fusarium oxysporum f. sp. Cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), un hongo que afecta severamente las plantaciones de plátano y que consideran una de las principales amenazas para la seguridad alimentaria del sector.

Comunicado de la Unión de productores.
Comunicado de la Unión de productores. ı Foto: Captura de pantalla (vía La Razón de México)

“Por lo anterior, señora Presidenta de manera respetuosa, pero enérgica solicitamos ante usted: Se evite la introducción ilegal de plátano en la frontera con Guatemala o de donde provenga", se lee en la petición.

Asimismo, los representantes agrícolas solicitaron que se instruya a las autoridades correspondientes para atender la situación a la brevedad y evitar nuevas pérdidas de zonas de cultivo.

También pidieron un encuentro con la mandataria para exponer de manera directa la problemática que enfrenta la industria platanera.

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