Otra plaga; lanzan SOS

Y fueron ahora productores de plátano los que encendieron las alertas sobre una plaga, en este caso un hongo llamado Foc R4T, que amenaza plantaciones nacionales, y que, para variar, está teniendo su punto de entrada en plátano que se importa por la frontera con Guatemala. Fue la Unión Agrícola Regional de la Sierra del Estado de Tabasco la que ayer dio a conocer en una carta enviada a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la que da cuenta de que la producción en esa entidad, ubicada en los municipios de Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Cunduacán y Huimanguillo, así como regiones del norte de Chiapas, ha venido padeciendo desde hace años crisis generales por inundaciones de gran magnitud, sequías prolongadas o vientos, lo cual ha provocado disminuciones en la cantidad de hectáreas productivas y por ende pérdida de empleos. Advierten en ese sentido que “el tiro de gracia” será el que se siga importando plátano enfermo. De ahí que soliciten el freno inmediato del ingreso de producto con plaga y también que se les pueda escuchar para que expongan los problemas por los que atraviesan. Que no son pocos. Uf.

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