Enrique Inzunza ‘no se anda escondiendo’, afirma Javier Corral; defiende visita a su compañero

Javier Corral defendió su encuentro con Enrique Inzunza; aseguró que no existe nada indebido en reunirse en un espacio público.

El senador de Morena, Javier Corral, confirmó haberse reunido este viernes con Enrique Inzunza Cazárez en el Country Club de Culiacán, Sinaloa, y defendió el encuentro al afirmar que no hay nada indebido en visitar a un compañero legislador en un lugar público.

Lo anterior ocurrió luego de que circulara en redes sociales una fotografía donde se observa a ambos sentados en una mesa.

El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez reapareció públicamente luego de que se difundiera una supuesta fotografía en la que aparece acompañado por Javier Corral Jurado en el Country Club de Culiacán, Sinaloa.



“¿Que dónde está Enrique Inzunza? Hoy estaba en el Country Club… pic.twitter.com/95loqlo4Pu — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 23, 2026

La imagen representa el primer registro público de Enrique Inzunza desde el 29 de abril, fecha en que se dio a conocer la acusación en su contra por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos, junto con nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa. Desde entonces, el legislador sinaloense había permanecido fuera del ojo público.

Javier Corral, quien además preside la Comisión de Justicia del Senado, rechazó que el encuentro pueda interpretarse como un acto cuestionable.

De izq. a der.: los senadores José Antonio Cruz Álvarez, Enrique Inzunza Y Javier Corral, en la Cámara alta. ı Foto: Cuartoscuro

“Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con @InzunzaCazarez hoy a medio día en Culiacán. Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo”, escribió el legislador.

“Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público. Inzunza tampoco se anda escondiendo”, agregó el legislador.

Según relató el senador morenista, Enrique Inzunza le compartió que evalúa acudir la próxima semana a votar en el periodo extraordinario de sesiones.

“Se quiere dar la apariencia de un hecho indebido; no lo es”, abundó Corral Jurado.

Se difunde una fotografía de un encuentro que tuve con @InzunzaCazarez hoy a medio día en Culiacán.



Sí, fui a ver a mi compañero senador. Estando en Mazatlán fui a escucharlo.



Tan no tengo nada que esconder que fui a verlo en un lugar público.



Insunza tampoco se anda… — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) May 23, 2026

Enrique Inzunza Cazárez figura entre los señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación que también involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, ninguno de los mencionados ha sido detenido ni ha comparecido ante autoridades mexicanas por dichos señalamientos.

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